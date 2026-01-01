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Diventa Mighty Certified Expert
Costruire community è il business del futuro.Questo programma di certificazione completo e in presenza è la tua occasione per sviluppare competenze pratiche e padroneggiare l'arte e la scienza del Community Design™.
Evento Formativo dal Vivo
Opportunità di formazione flessibili
Ospitiamo la nostra formazione dal vivo e in presenza alcune volte all'anno. (Il nostro primo evento è stato il 4-5 giugno a Minneapolis.)Candidati oggi per essere inserito nella lista per la prossima opportunità.
Apprendi funzionalità avanzate della piattaforma e strategie di ottimizzazione
Scopri framework collaudati per costruire comunità
Fai rete con altri professionisti e il team di Mighty
Completa i tuoi requisiti di certificazione di persona
Scopri come lanciare o far crescere la tua attività di consulenza
Evento Formativo dal Vivo
Opportunità di formazione flessibili
Ospitiamo la nostra formazione dal vivo e in presenza alcune volte all'anno. (Il nostro primo evento è stato il 4-5 giugno a Minneapolis.)Candidati oggi per essere inserito nella lista per la prossima opportunità.
Apprendi funzionalità avanzate della piattaforma e strategie di ottimizzazione
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Fai rete con altri professionisti e il team di Mighty
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I tuoi esperti istruttori
Impara dal team dietro le comunità da oltre 1M $
Il tuo percorso di certificazione
Il tuo percorso per diventare Mighty Certified Expert include una formazione digitale e in presenza progettata per darti sia una profonda conoscenza della piattaforma che strategie di business comprovate, oltre all’accesso continuo a una community di altri esperti.
Mighty Platform Mastery
Prima di incontrarci dal vivo, imparerai a conoscere la piattaforma a fondo.Formazione su Prodotti DigitaliInizia con il nostro Corso di Prodotto dalla A alla Z, erogato in modo digitale e asincrono. Completerai alcuni quiz per testare le tue conoscenze.Avvia Project CapstoneUna volta completata la formazione, inizierai il tuo progetto finale per mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze.Incontra Altri EspertiIncontra altri esperti all'interno dell'Expert Community e fai conoscenza con la tua coorte prima della formazione in presenza.
Curriculum di formazione in presenza
Insieme, lavoreremo su strategie avanzate di community-building e business.
Impara i framework comprovati per creare community coinvolgenti e redditizie che fanno tornare i membri. Apprenderai la psicologia dell’engagement e scoprirai come creare modelli di entrate sostenibili.
Scopri come utilizzare gli strumenti AI di Mighty e altri per accedere a supporto di design e strategia community 24/7 che ti permetterà di padroneggiare i quattro principi fondamentali di una community di successo ogni volta.
Vai dietro le quinte di alcune delle nostre community di maggior successo e scopri come le abbiamo realizzate e ottimizzate.
Riparti con una visione per il futuro di Mighty e la sicurezza che i tuoi clienti avranno una piattaforma incredibile oggi—e anche domani.
Dopo che sei certificato
Il supporto e le opportunità continuano ben oltre la formazione iniziale.
Avrai accesso a un gruppo segreto su Mighty Community riservato ai nostri professionisti Mighty Certified. Qui potrai restare aggiornato, condividere successi e sfide e testare nuove funzionalità.
Metteremo in evidenza la tua esperienza e il tuo background sulla nostra pagina Mighty Certified experts—così le persone potranno trovarti facilmente. Invieremo anche referenze nella tua direzione.
Otterrai un link di affiliazione e la possibilità di guadagnare commissioni sui nuovi Host che porti sulla nostra piattaforma, eventi e formazioni.
Avrai accesso a un gruppo segreto su Mighty Community riservato ai nostri professionisti Mighty Certified. Qui potrai restare aggiornato, condividere successi e sfide e testare nuove funzionalità.
Metteremo in evidenza la tua esperienza e il tuo background sulla nostra pagina Mighty Certified experts—così le persone potranno trovarti facilmente. Invieremo anche referenze nella tua direzione.
Otterrai un link di affiliazione e la possibilità di guadagnare commissioni sui nuovi Host che porti sulla nostra piattaforma, eventi e formazioni.
Chi dovrebbe candidarsi?
Trasforma la tua esperienza in un business di consulenza di successo aiutando altri a costruire community da oltre $1M su Mighty.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
Interessato a diventare Esperto Mighty certificato?
Candidati oggi per essere nella lista dei prossimi live training.
Domande frequenti
Qual è il costo per diventare Mighty Certified Expert?
Posso ricevere una ricompensa per aver riferito clienti a Mighty come Esperto?
Quali altre risorse sono disponibili per me come Mighty Certified Expert?
Lavoro per un'agenzia che ha diversi membri nel team. La nostra agenzia può ottenere la certificazione o ogni membro deve seguire la formazione?
Cosa succede se non vengo accettato?
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