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La strategia incontra il software
Il Community Design funziona.
Il Community Design è la struttura alla base delle community di maggior successo su Mighty.
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Gli Host guadagnano 5,7x in più rispetto ad altre piattaforme
L'84% dell'attività avviene da membro a membro
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Il Community Design è un successo garantito
Cosa c'è nel Community Design?
Configurazione. La maggior parte delle community fallisce perché salta questa parte. Il Community Design ti mostrerà il modo in assoluto più facile per creare una community per cui le persone pagheranno.
Prodotto. Il Community Design ti mostrerà esattamente cosa inserire nella tua adesione o corso. Impostalo correttamente e i tuoi membri creeranno valore l'uno per l'altro.
Persone. Il Community Design ti mostrerà come trasformare i tuoi contatti in ambasciatori e riunire i tuoi primi 10 membri fondatori—nessun pubblico richiesto.
Inizia in modo imperfetto.
Bozza su un tovagliolo? Idea avuta sotto la doccia? Intuizione vaga? È abbastanza. AI Cohost lo trasformerà in un piano personalizzato di Community Design.
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