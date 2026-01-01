Fai parte di qualcosa che vale la pena costruire
Siamo un’azienda completamente da remoto, in forte crescita, con oltre 150 dipendenti. Il futuro è più interessante se lo viviamo insieme, quindi salta a bordo—e partiamo. 🚀
La nostra missione è la nostra motivazione
Stiamo affrontando problemi tecnologici complessi e una serie ancora più difficile di sfide di user experience per inaugurare l’età dell’oro delle community.
I nostri accordi
Crediamo nel creare e mantenere accordi tra te, i tuoi colleghi, il tuo manager, il tuo gruppo e l’azienda.
Ognuno di noi è responsabile, come individuo, di comunicare ciò di cui ha bisogno per lavorare al meglio con il proprio manager, i colleghi e i gruppi.
Ci aspettiamo che le persone facciano scelte rischiose, imparando sia dai successi che dalle decisioni che non funzionano.
Rispettiamo le idee, non lo status. Prendiamo il meglio da ciascuno per innalzare la qualità delle nostre decisioni collettive.
Abbracciamo il cambiamento attraverso un processo di osservazione, orientamento, decisione e azione, ripetendo questo ciclo più e più volte (si chiama ciclo OODA).
Scegliamo una comunicazione rapida, aperta e bidirezionale per prendere le decisioni migliori e meglio informate.
Ci affidiamo ai singoli per prendere decisioni con il contributo e le idee dei loro team, gruppi e colleghi (la persona che decide è l’individuo direttamente responsabile, o DRI).
Attraverso questi accordi, cerchiamo di vincere con onore e divertimento come squadra.
"Mighty Networks è speciale. Ho seguito la mia curiosità, affrontato progetti tecnici impegnativi e contribuito quotidianamente alla crescita dell'azienda. Sono cresciuto tantissimo in poco tempo e ora guido un team di ingegneria chiave."
Non cerchiamo solo chi si inserisce nella cultura, cerchiamo chi la arricchisce
Per renderci più intelligenti e forti come squadra, non vogliamo persone che si adattino semplicemente alla nostra cultura: vogliamo chi la arricchisce. Il tuo background unico, la tua prospettiva e la tua esperienza sono fondamentali per il nostro successo. Noi ci siamo.
”Mighty Networks è diverso. La nostra missione è importante, i nostri clienti sono fantastici e questo team è positivo, di grande supporto e, soprattutto, super divertente.”
Posizioni aperte
Assumiamo persone eccezionali — non per il curriculum, ma per la motivazione. Ecco dove stiamo crescendo in questo momento.
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.