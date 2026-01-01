Non è una IA generica

AI costruita per far crescere le attività delle community

La maggior parte delle piattaforme aggiunge l'IA tanto per spuntare una casella. Noi abbiamo addestrato il Cohost IA sul Community Design™, la strategia dietro a $650M di guadagni per le community. Addestrato su 8 anni di test su cosa funziona (e cosa no), il Cohost IA non si limita a rispondere alle tue domande.Ti segnala con garbo quando stai sottovalutando i prezzi. Ti evidenzia quando l'offerta è troppo complicata. Ti mostra quali funnel di crescita stanno funzionando e come tutto questo si applica alla tua idea unica.