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Mighty est conçu pour aider les personnes à atteindre ensemble des objectifs ambitieux et des résultats incroyables. Nous sommes fiers de collaborer avec Workvivo et d’accueillir les entreprises qui migrent depuis Workplace.
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Conçue pour la communauté, pas juste pour la communication
Vous voulez que vos employés s'engagent vraiment entre eux, pas seulement avec vos annonces ? Ce pourrait bien être votre nouveau foyer.
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Créez une bibliothèque de connaissances pour les employés
Docs d'accueil ? Formations vidéo ? Gardez-les organisés dans un espace de cours et suivez la progression de vos employés. Vous pouvez même leur faire passer des quiz sur le contenu.
Chats rapides pour un télétravail efficace
Pourquoi attendre une réponse à un e-mail alors qu'il suffit de chercher le 👍 dans votre chat ? Vous pouvez créer plusieurs canaux pour communiquer en temps réel.
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Disponible sur le Web, iOS et Android
Tes employés peuvent facilement rester en contact où qu’ils soient grâce à l’application Mighty. Tu veux ta propre application de marque ? Discute avec nous de Mighty Pro.
Pourquoi Mighty ?
Meta a choisi Workvivo comme plateforme de migration de référence pour ses clients Workplace.De son côté, Workvivo cherchait un partenaire pour accompagner les entreprises qui seraient mieux servies par une plateforme communautaire.Mighty était leur premier choix. Voilà pourquoi vous êtes ici aujourd'hui 👋.
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