Gains et sérénité
Mighty Pro inclut les services et l'assistance nécessaires au lancement et à la croissance. Nous traitons votre entreprise comme la nôtre — car elle l'est.
Nous avons travaillé avec beaucoup de partenaires. Vous êtes les meilleurs.
Services Mighty Pro
Vous n'êtes pas obligé de réaliser vos rêves seul·e
Nous avons tout le savoir-faire et les processus pour construire et développer votre vision.
Migration
Vous n'avez pas à tout recommencer
Vous n'avez qu'à commencer ici. Nous transférerons tout ce qu'il faut pour que votre nouveau foyer vous ressemble—pour vous et vos membres.
Membres
Cours & contenu
Paiements
Stratégie d'entreprise
Notre playbook fonctionne — laissez-nous l'adapter pour vous
Avec les dernières analyses de plus de 450 entreprises à 6 ou 7 chiffres, nous créerons un Plan de Community Design™ qui fonctionne et s'appuie sur ce qui a fait ses preuves.
Tactiques d'engagement data-driven
Une expérience d'intégration personnalisée pour les membres
Un plan de lancement personnalisé
Stratégie d'entreprise
Notre playbook fonctionne — laissez-nous l'adapter pour vous
Avec les dernières analyses de plus de 450 entreprises à 6 ou 7 chiffres, nous créerons un Plan de Community Design™ qui fonctionne et s'appuie sur ce qui a fait ses preuves.
Tactiques d'engagement data-driven
Une expérience d'intégration personnalisée pour les membres
Un plan de lancement personnalisé
Configuration & Design
Applications prêtes à l'emploi
Nous vous aiderons à donner vie à votre marque et à configurer les fonctionnalités et la structure nécessaires pour créer une expérience entièrement personnalisée et inoubliable pour vos membres.
Configuration de la communauté avec les Espaces initiaux
Identité de marque de la communauté et de l’App Store
Feature & workflow configuration
Abonnement Mighty Pro
Bienvenue dans le cercle interne
Notre abonnement Mighty Pro est l'espace où vous pouvez rencontrer d'autres Hôtes et accéder à des formations et ateliers sur nos dernières fonctionnalités et analyses stratégiques.
Invitez toute votre équipe
Accédez à des formations et aperçus exclusifs de la plateforme
Rejoignez un mastermind stratégique hebdomadaire
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Il est très rare que les entreprises soient à la hauteur des standards de service premium qu'elles promettent. Vous avez vraiment dépassé toutes les attentes.
Montrez-vous professionnel — sans effort supplémentaire
Nos designers de classe mondiale créent des écrans d'accueil, des icônes d'application, des visuels App Store & Google Play, et des graphismes communautaires.
Hello Rentals
L'atelier The Home Edit
Durability Academy
Doodles
Kinderdolmetscher-Club
Main Street Pros
Benevity
Le soutien que vous avez fourni jusqu'ici est incroyable. Je suis impressionné(e) par la facilité que vous offrez.
Analyses qui vous aident à agir
Mighty Pro inclut des Mighty Pro Insights™ détaillés et approfondis ainsi que des données supplémentaires que nous pouvons transmettre automatiquement, selon une fréquence définie, à n’importe quel membre de ton équipe.
Parlez à l'équipe commerciale
Comment pouvons-nous vous aider ?
Parlons de votre calendrier de lancement et de la façon dont nous pouvons vous préparer et vous lancer en 4 à 6 semaines ou moins.
Nous parlerons de votre migration
Nous détaillerons nos services inclus
Nous vous ferons découvrir l'intérieur des apps Mighty Pro
Réservez un appel de vente
Parlez à notre équipe pour comprendre si les Applications de marque et nos services sont faits pour vous