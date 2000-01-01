Développez-vous 4x plus vite avec vos propres applications de marque
Les chiffres de Mighty Pro parlent d'eux-mêmes. Et vos membres aussi.
Applications de marque
Cours
Diffusion en direct 1080p
Communauté
Paiements
Nous sommes passés de 10 000 $ par mois de MRR à 50 000 $ après le passage à Mighty Pro.
Calculateur de bénéfices
Rejoignez le club des lancements à 250K $
Vos propres apps de marque sont plus faciles à promouvoir, à découvrir et à partager. C'est une expérience premium qui rapporte.
votre potentiel de revenus
$490,000
Revenu annuel avec 500 membres à $48/mois*
Mighty Pro Basic
$17,000/an
Vos propres apps mobiles natives de marque
Audits de design d'application et mises à jour hebdomadaires des performances
Migration gratuite
*Les forfaits Mighty Pro génèrent en moyenne $490,000/an. Il s'agit d'une offre représentative. Aucun résultat n'est garanti.
Mighty Pro a parfaitement fonctionné pour nous. Si vous avez peur de migrer — ça en vaut la peine.
Imaginez dire « téléchargez mon appli »
Cette phrase pourrait changer la trajectoire de votre business. Demandez simplement aux hôtes Mighty Pro qui ont vu leur taux de résiliation divisé par deux avec 90 % de membres engagés.
Cours & défis
Complétez votre contenu par des fonctionnalités communautaires puissantes pour créer une expérience vraiment irrésistible pour vos membres.
Diffusion en direct
Avec une qualité 1080p vous allez faire sensation. Et, quand la diffusion se termine, vos membres peuvent continuer la fête directement dans votre communauté.
Coaching & ateliers
Passez du coaching individuel à des expériences de groupe plus faciles à organiser et générant de meilleurs résultats. Ensuite, vous pourrez proposer le 1:1 à un tarif plus premium.
Profils puissants
Les champs de profil vous permettent de mieux comprendre vos membres et leurs besoins. Ensuite, notre IA people magic créera automatiquement les connexions.
Formules & paiements
Il y a une raison pour laquelle Mighty compte plus de communautés à 1M$ que toute autre plateforme. Vendez des expériences uniques, des abonnements, proposez des codes promo, des versements, et plus encore.
Automatisez l'engagement et les relances
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Votre marque est plus grande qu'une discussion de groupe
Ne faites aucun compromis sur votre vision : ces entrepreneurs, coachs, créateurs et entreprises ont choisi Mighty et n'ont jamais regretté.
Si vous ne voyez pas ces chiffres—vous pourriez les avoir
Tous ces hôtes Mighty Pro ont des histoires différentes, avec un même refrain : « J'aurais aimé le faire plus tôt. »
The Luckiest Club
Migration depuis une autre plateforme vers Mighty Pro avec, à la clé, une augmentation à 6 chiffres du chiffre d'affaires et des membres actifs mensuels grimpant à 92 %.
Alliance ManTalks
Progression de 47% des membres en 90 jours après le passage de Business Plan à Mighty Pro, avec une participation accrue.
Biblical Mastery Academy
Le nombre de nouveaux membres a augmenté de 272 % et les membres actifs de 147 % dans l'année qui a suivi leur passage du Growth Plan à Mighty Pro.