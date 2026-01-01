Les Mighty Credits sont inclus dans ton forfait chaque mois. Tu les utilises avec Mighty Cohost et, à partir de Momentum, avec la connexion à Claude et ChatGPT (via MCP), ainsi qu’avec les outils que tu crées avec notre API. La plupart des Hosts ne les utilisent jamais tous. Si tu n’en as plus, Cohost et tes connexions API et MCP sont mis en pause jusqu’au renouvellement de tes crédits le mois suivant, ou tu peux en ajouter à tout moment pour $5 par 1 000 Credits. Nous te préviendrons avant que tu n’en manques.