Programme Partenaire Mighty
Transformez la communauté en opportunité
Générez des revenus passifs et récurrents comme partenaire Mighty, grâce à des commissions parmi les plus élevées du secteur, tout en aidant les créateurs à découvrir la plateforme qui permet de bâtir des communautés prospères et rentables.
Travaillez avec les meilleurs
Gagnez 30% de commissions à vie sur chaque recommandation—en plus d'obtenir des avantages exclusifs, un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités, et rejoignez une communauté de partenaires en tête qui tirent profit de la communauté.
Revenu à vie sans plafond
Gagnez une commission de 30% sur chaque personne que vous recommandez à Mighty—et continuez à gagner tant qu'ils restent. Aucune limite. Aucun plafond. Pas de date d'expiration. Une seule recommandation peut vous rapporter pendant des années.
Accès au réseau partenaire
Connectez-vous avec les meilleurs créateurs et agences partenaires de Mighty. Partagez des stratégies, célébrez les réussites et apprenez de ceux qui gagnent vraiment de l'argent en partageant Mighty avec leur audience.
Campagnes prêtes à l'emploi
Pour le marketing, nous avons fait tout le gros du travail pour vous. Récupérez des scripts pour les réseaux sociaux, des modèles d'emails et des visuels percutants qui convertissent réellement. Copiez, collez, et commencez à gagner !
Produit à forte croissance
Davantage de créateurs bâtissent des communautés à 1M$+ sur Mighty qu'ailleurs. Nous ajoutons rapidement de nouvelles fonctionnalités (et améliorons celles existantes) pour vous permettre de recommander et de gagner encore plus facilement.
Avantages VIP exclusifs
Du merchandising partenaire personnalisé aux remises exclusives pour votre audience, nos partenaires obtiennent de nombreux avantages réservés aux partenaires et non accessibles à tous.
Façonnez l'avenir de Mighty
En tant que partenaire, votre avis compte et vos retours influencent ce que nous développons ensuite. En tant que partenaire, vous découvrez de nouvelles fonctionnalités avant tout le monde et nous aidez à déterminer nos priorités.
Pourquoi s'associer avec Mighty ?
Voici pourquoi les partenaires Mighty gagnent plus et stressent moins :
Programme Partenaire Mighty
Other Affiliate Programs
Potentiel de gain
30 % de commissions à vie qui n'expirent jamais. Aucun plafond ni limite. Une bonne recommandation peut vous rapporter pendant des années.
Payouts uniques de 120 $ ou commissions réduites à 10 % plafonnées annuellement. Difficile à avaler et encore plus à faire évoluer.
Excellence de la plateforme
Vous partagez la plateforme qui propulse plus de communautés à un million de dollars que n'importe qui d'autre. Vos parrains vous remercieront.
Des plateformes basiques aux fonctionnalités limitées, sans innovation, avec un fort taux de désabonnement. Vos parrainages peinent à se développer et changent souvent de plateforme.
Communauté & support
Communauté de partenaires active avec formations, conseils d'experts et accès direct à notre équipe. Vous bénéficiez du soutien dont vous avez besoin pour réussir.
Des communautés désertes sans aucun soutien. Vous êtes seul, ce qui complique la perception d'un revenu d'affilié régulier.
Le marketing simplifié
Nous fournissons des modèles, des scripts prêts à l'emploi et des visuels à partager avec votre audience. Concentrez-vous sur l'entraide, laissez le marketing à Mighty.
Vous recevez un lien affilié avec une vidéo générique à partager. À vous de tout faire tout seul.
Avantages partenaires
Accès anticipé aux fonctionnalités, goodies de marque, réductions exclusives, et plus. Vous êtes traité comme le partenaire que vous êtes.
Des portails affiliés génériques avec des ressources obsolètes et aucun contact personnalisé. Vous n'êtes qu'un numéro dans le système.
À quoi ressemble le rôle de partenaire ?
Votre feuille de route vers le succès en tant que Partenaire Mighty :
Soumettez votre candidature ci-dessous, nous l'examinerons rapidement. Sous 10 jours maximum, nous vous confirmerons votre admission. Vous pourrez alors commencer à gagner immédiatement.
Gagner de l'argent, c'est facile. Il suffit de partager votre lien unique de paiement avec votre audience pour toucher 30% de commission à vie sur chaque personne référée. Pas de plafond, pas de limite.
Avec des commissions illimitées à vie, vous pouvez créer une source de revenus lucrative rien qu'avec vos recommandations. Une seule bonne recommandation peut payer des années.
Accédez aux ressources, formations et supports marketing prêts à l'emploi, avec accès direct à notre équipe.
Réseautage, collaboration et échange de stratégies entre les meilleurs affiliés, agences et consultants du secteur dans notre communauté partenaire exclusive.
Prêt(e) à devenir partenaire de Mighty ?
Pour commencer, complétez la demande.
Questions fréquentes
Réponses rapides à vos questions sur Mighty Partners
Qui peut devenir Mighty Partner ?
Quelle est la durée de la fenêtre de recommandation pour toucher une commission sur les ventes ?
Comment suivre mes recommandations et mes commissions sur les ventes référées ?
Que faire en cas de question ou de besoin d'aide ?
En quoi cela diffère-t-il de la Certification Mighty Expert ?
Quelles sont les conditions générales du programme ?
Du matériel de formation est-il disponible ?
Puis-je promouvoir via les réseaux sociaux, l'email ou la publicité ?
Mighty propose un essai gratuit de 14 jours. Comment puis-je toucher une commission dès qu'ils paient ?
Autres questions sur le Programme Partenaire Mighty ?
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