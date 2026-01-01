Migration
Toutes les plateformes communautaires ne se valent pas
Nous avons les témoignages avant et après pour le prouver.Passer à Mighty commence par une compréhension approfondie de ton entreprise, pas par te rediriger vers un tiers. Ensuite, nous définirons les prochaines étapes pour te lancer en un rien de temps.
Plateforme de communauté classée n°1 sur G2
Que peux-tu migrer vers Mighty ?
Nous vous aiderons à décider quelles parties de votre activité transférer—et où repartir de zéro.
Membres
Nous créerons des profils pour vos membres et tout ce qu'ils auront à faire sera de les accepter et définir un nouveau mot de passe.
Contenu
Nous pouvons mapper votre structure et votre contenu actuel vers les possibilités offertes sur Mighty et les transférer dans votre nouveau foyer.
Cours
Cours vidéo, texte ou audio — nous les avons tous migrés. Vous bénéficierez d'un stockage de cours illimité sur Mighty.
Paiements
Nous pouvons mapper avec précision les abonnements, paiements échelonnés et les achats uniques. Nous pouvons aussi vous aider à intégrer un outil de panier externe.
Vous n'êtes qu'à une décision d'une entreprise complètement différente
Mighty est la seule plateforme avec la people magic. Et la people magic change tout.
Comment allons-nous travailler ensemble
Lorsque vous demandez une migration, nous vous demandons quelques informations en amont. Pourquoi ? Pour que tout soit ensuite adapté à votre entreprise et à vos objectifs.
Découverte
Réservez un appel avec une équipe pour explorer votre migration
Nous partagerons une démo et vous pourrez poser vos questions et en apprendre davantage sur le potentiel de la plateforme. Si vous souhaitez votre propre app de marque, nous créerons un prototype adapté pour vous.
Chronologie + lancement
Nous organiserons pour vous la migration la plus simple et sans accroc possible pour vous et vos membres
Vous dites oui—et nous nous mettons au travail. Nous partirons de la date de lancement idéale pour vous. Vous aurez des points de contact réguliers avec nos spécialistes du design et du lancement.
Chronologie + lancement
Nous organiserons pour vous la migration la plus simple et sans accroc possible pour vous et vos membres
Vous dites oui—et nous nous mettons au travail. Nous partirons de la date de lancement idéale pour vous. Vous aurez des points de contact réguliers avec nos spécialistes du design et du lancement.
Support continu
Nous préparerons la prochaine étape pour votre future croissance
Sur chaque offre Mighty, vous profitez de cadres et d'analyses pour progresser. Sur Mighty Pro, accédez à notre communauté, nos outils exclusifs et notre support pour (re)lancer et faire grandir votre projet.
Nous ne sous-traitons pas votre entreprise à un tiers
Nous avons des équipes, outils et processus en interne. Voici comment se passe généralement une migration—nous sommes toujours ravis de proposer une solution personnalisée selon les besoins de votre entreprise.
Nous exportons votre contenu et vos membres—et intégrons vos paiements
Nos clients adorent que nous transférions sans friction le contenu, les membres et les paiements vers une nouvelle communauté sur Mighty en faisant le travail pour eux.
Nous exportons votre contenu et vos membres—et intégrons vos paiements
Nos clients adorent que nous transférions sans friction le contenu, les membres et les paiements vers une nouvelle communauté sur Mighty en faisant le travail pour eux.
Nous élaborons ensemble votre configuration, structure et modèle optimal
Sur Mighty, nous commençons par reproduire ta configuration actuelle. Ensuite, nous te montrons ce qui est possible UNIQUEMENT sur Mighty et concevons ensemble une configuration optimale avec des fonctionnalités exclusives.
Nous élaborons ensemble votre configuration, structure et modèle optimal
Sur Mighty, nous commençons par reproduire ta configuration actuelle. Ensuite, nous te montrons ce qui est possible UNIQUEMENT sur Mighty et concevons ensemble une configuration optimale avec des fonctionnalités exclusives.
Les membres revendiquent leurs profils
Et vos membres ? Ils auront une page de profil créée pour eux : il ne leur restera qu'à choisir leur mot de passe pour la réclamer.
Les membres revendiquent leurs profils
Et vos membres ? Ils auront une page de profil créée pour eux : il ne leur restera qu'à choisir leur mot de passe pour la réclamer.
Nous appliquons une méthode éprouvée pour finaliser la transition
Nous avons déplacé des milliers de cours, de communautés et de challenges similaires au vôtre. Nous disposons d'une méthode éprouvée pour que vos membres payants actifs fassent la transition.
Nous appliquons une méthode éprouvée pour finaliser la transition
Nous avons déplacé des milliers de cours, de communautés et de challenges similaires au vôtre. Nous disposons d'une méthode éprouvée pour que vos membres payants actifs fassent la transition.
« J'aurais aimé déménager plus tôt. »
N'attendez pas pour améliorer votre contenu, votre communauté et votre confiance.
Que pourrait apporter Mighty à ton entreprise ?
Nous avons migré des milliers de membres et des millions de dollars depuis ces plateformes—indiquez-nous où vous en êtes aujourd'hui et nous vous montrerons exactement jusqu'où vous pouvez aller.
Questions fréquentes
Pourquoi les gens migrent-ils vers Mighty depuis d'autres plateformes ?
Combien de temps dure généralement une migration ?
Quel est le coût du processus de migration ?
Je ne suis pas sûr de vouloir déplacer mes paiements vers Mighty. Ai-je le choix ?
Je veux modifier certains éléments lors de mon passage à Mighty. Pouvez-vous m'aider ?
Comment gérez-vous la sécurité des données de mes membres ? Et mes propres données ?
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