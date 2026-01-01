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Circle construit pour cocher des cases. Mighty construit pour des résultats. C’est pour ça que 78% des communautés Mighty grandissent grâce au bouche-à-oreille des membres, pas en faisant plus de marketing par email. C’est pour ça que les Hosts passent de 80% de churn à 80% de rétention après être passés sur Mighty. C’est pour ça que les Hosts Mighty gagnent $650M pendant que les Hosts Circle gagnent $250M.Obtenir des résultats comme ceux de Mighty requiert une réelle mission pour résoudre les problèmes les plus durs des communautés.Circle ajoute des fonctionnalités. Mighty obtient des résultats.