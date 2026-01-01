Mighty vs. Circle
$650M de gains des Hosts sur l’année écoulée. Circle ? $250M.Mighty est conçu pour t’apporter de l’impact et des revenus. Circle est conçu pour paraître "complet".
Mighty obtient de meilleurs résultats
De vraies communautés. De vraies relations. De vrais revenus. De vrais résultats.
Comment Mighty obtient des résultats supérieurs
Pourquoi les communautés Circle sous-performent
Mighty a généré $650M de revenus de communautés sur l’année écoulée. Plus de 2x ce que Circle annonce. Et pourtant, quand des créateurs passent de Circle à Mighty, on voit les mêmes 3 erreurs, encore et encore.
Prix trop bas
Circle n'a ni la stratégie, ni les données, ni le support pour permettre à leurs créateurs de bien fixer leurs tarifs.Sur Mighty, le prix moyen d’une communauté payante est de $48/mois ou $500+/an. C’est pour ça que nos Hosts ont gagné $650M sur l’année écoulée.
Vendez l'accès, pas la relation
Circle est conçu pour donner accès au contenu. Mighty est pensé pour les relations entre membres.Nous pouvons prédire à 93 % de précision si une communauté va réussir grâce à ces relations. C'est pourquoi Mighty compte 84 % d'activité menée par les membres vs 20 % pour Circle.
Créer avec complexité
L'interface initiale de Circle implique une complexité et un coût supplémentaire ultérieurement. Il vous faut plus d'Espaces – et Circle vous facture chacun.Mighty est conçu pour commencer simplement et déployer plusieurs offres avec puissance et flexibilité – sans sacrifier croissance ni revenus.
Les résultats sur Mighty parlent d'eux-mêmes.
$650M
Revenus des Hosts versus 250 M$ sur Circle
84 %
Activité menée par les membres versus 20 % sur Circle
59 %
59 % des membres reviennent chaque semaine, Circle ne le communique pas.
80 %
Rétention annuelle des revenus, Circle ne le communique pas
Mighty crée de meilleurs logiciels
Applications mobiles Mighty vs. Circle
Mighty effectue des mises à jour hebdomadaires de son appli. Circle, non.
Sur Mighty, plus de 60 % des activités se font sur mobile. Circle vous propose un simple wrapper web. Mighty vous offre de vraies applications iOS et Android sur l'écran d'accueil de vos membres. C'est la différence entre un simple favori et une habitude.
Mighty fait des mises à jour toutes les semaines
Mighty déploie des mises à jour chaque semaine sur ses applications Mighty iOS et Android principales et ses applications de marque Mighty Pro.
Circle, non
Circle publie environ 12 mises à jour par an sur son application principale. Pour CirclePlus, plusieurs communautés n'ont pas eu de mise à jour d'application depuis plus d'un an.
Rythme de lancement Mighty vs. Circle
Mighty a lancé plus de 111 fonctionnalités en 2025
Des mises à jour hebdomadaires et 111 nouvelles fonctionnalités cette année, toutes centrées sur ce qui génère réellement engagement, croissance et chiffre d'affaires.
Ne vous fiez pas qu'à notre parole
Qu'apporte un logiciel supérieur ? Des membres qui l'adorent
Mighty propose des tarifs pour tes revenus, Circle pour les siens
Circle facture par Espace et optimise pour sa croissance. Mighty optimise pour la tienne. Compare juste 2 forfaits comparables sur Circle et Mighty. Qui a l’avantage ? Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Prix
199 $/mois
$179/mo
Mighty vous fait économiser $240/an
Workflows
20/mois
Illimité
Mighty illimité
Actions groupées
20/mois
Illimité
Mighty illimité
Espaces
30
Illimité
Mighty illimité
Heures de diffusion en live
15
30
Mighty, 2x plus
Mighty résout les problèmes les plus difficiles liés aux communautés
Mighty vous apporte un engagement concret, de la croissance et un vrai retour pour votre travail.
Circle construit pour cocher des cases. Mighty construit pour des résultats. C’est pour ça que 78% des communautés Mighty grandissent grâce au bouche-à-oreille des membres, pas en faisant plus de marketing par email. C’est pour ça que les Hosts passent de 80% de churn à 80% de rétention après être passés sur Mighty. C’est pour ça que les Hosts Mighty gagnent $650M pendant que les Hosts Circle gagnent $250M.Obtenir des résultats comme ceux de Mighty requiert une réelle mission pour résoudre les problèmes les plus durs des communautés.Circle ajoute des fonctionnalités. Mighty obtient des résultats.
Résultats supérieurs. Logiciel supérieur. Une vision pour la suite.
Mighty ne t’aide pas seulement à créer une communauté. Nous t’aidons à bâtir une entreprise florissante.La plateforme qui génère $650M de gains des Hosts. Une stratégie appuyée par 8 ans de données exclusives. La vision pour résoudre les problèmes les plus coriaces des communautés.Nous serions ravis de t’accueillir sur Mighty.
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