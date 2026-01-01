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Que vous lanciez une nouvelle communauté ou développiez celle existante, ces experts peuvent vous aider pour la stratégie, la mise en œuvre, le marketing et la gestion. Ils sont indépendants, mais tous nos experts mis en avant ont suivi une formation en personne avec l'équipe Mighty.
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Stratégie communautaire
Création de cours
Opérations techniques
Marketing & Lancement
Mise en place de la communauté
Gestion communautaire continue
Croissance & rétention
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Stratégie communautaire
Que vous envisagiez de lancer une communauté ou de revoir votre stratégie actuelle, les Experts Certifiés Mighty peuvent vous accompagner en planification et conception, en stratégie de monétisation, en maîtrise des opérations, en tests, en interviews d'utilisateurs types et plus encore.
Création de cours
Pour ceux qui envisagent de lancer des cours ou qui souhaitent améliorer leurs cours existants, les Experts Certifiés peuvent aider à la stratégie de contenu, à la conception des formations et pour tout le reste !
Opérations techniques
Si vous êtes la personne visionnaire mais pas technique, ou si vous cherchez du soutien ou un autre avis, ce service est idéal pour vous. Les opérations techniques incluent l'intégration (ex : événements en direct, CRM/email/autres plateformes), conseils sur la pile technologique, configuration de plateformes de paiement, et plus !
Marketing & Lancement
Les services de marketing et de lancement couvrent un large éventail de solutions pour développer votre activité. Cela peut inclure l'email marketing, le SMS, le SEO, la publicité payante, les stratégies de croissance organique, la voix de la marque, la stratégie landing page ou site web, et bien plus !
Mise en place de la communauté
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Gestion communautaire continue
Vous cherchez de l'aide pour la gestion de votre communauté ? Nos services de gestion communautaire continue sont faits pour les hôtes qui souhaitent un accompagnement durable. Dites bonjour à plus de temps pour vous !
Croissance & rétention
Votre communauté n'atteint pas les résultats que vous espériez ? Ou vous souhaitez passer à l'étape supérieure ? Les services de croissance et de fidélisation vous accompagnent dans l'optimisation communautaire, l'analytique, les stratégies d'engagement/de fidélisation et le recrutement de nouveaux membres.
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