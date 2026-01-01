Devenez certifié
Devenez un expert certifié Mighty
Construire des communautés, c'est le business du futur.Ce programme de certification complet, en présentiel, est ta chance de développer des compétences pratiques et de maîtriser l’art et la science du Community Design™.
Événement de formation en direct
Opportunités de formation flexibles
Nous organisons notre formation en direct, en présentiel, plusieurs fois par an. (Notre premier événement a eu lieu les 4 et 5 juin à Minneapolis.)Postulez dès aujourd'hui pour figurer sur la liste pour la prochaine opportunité.
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de la plateforme et les stratégies d'optimisation
Découvrez les cadres éprouvés de la création de communauté
Développe ton réseau avec d’autres professionnels et l’équipe Mighty
Validez vos prérequis de certification en présentiel
Apprenez à lancer ou développer votre activité de conseil
Événement de formation en direct
Opportunités de formation flexibles
Nous organisons notre formation en direct, en présentiel, plusieurs fois par an. (Notre premier événement a eu lieu les 4 et 5 juin à Minneapolis.)Postulez dès aujourd'hui pour figurer sur la liste pour la prochaine opportunité.
Maîtrisez les fonctionnalités avancées de la plateforme et les stratégies d'optimisation
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Vos experts formateurs
Apprenez auprès de l'équipe derrière les communautés à plus de 1M$
Votre parcours de certification
Votre parcours pour devenir Expert Certifié Mighty inclut une formation digitale et en présentiel conçue pour vous apporter une maîtrise approfondie de la plateforme, des stratégies business éprouvées, ainsi qu'un accès à une communauté continue d'autres experts.
Maîtrise de la plateforme Mighty
Avant notre rencontre en direct, vous découvrirez la plateforme sous toutes ses coutures.Formation Produit DigitalCommence avec notre cours produit de A à Z, proposé en ligne et à ton rythme. Tu répondras à quelques quiz pour tester tes connaissances.Démarrer le projet de synth�èseUne fois la formation terminée, tu commenceras ton projet de fin de parcours pour mettre en pratique tes nouvelles connaissances et compétences.Rencontrez d'autres expertsÉchange avec d’autres experts au sein de l’Expert Community et fais connaissance avec ta cohorte avant la formation en présentiel.
Programme de formation présentiel
Ensemble, nous travaillerons sur des stratégies communautaires et commerciales avancées.
Apprenez les cadres éprouvés pour bâtir des communautés engageantes et rentables qui fidélisent vos membres. Vous maîtriserez la psychologie de l'engagement communautaire et découvrirez comment créer des modèles de revenus pérennes.
Découvrez comment utiliser les outils IA de Mighty et d'autres pour bénéficier d'un accompagnement 24h/24 en conception et stratégie communautaire et maîtrisez les quatre principes d'une communauté florissante à chaque fois.
Découvrez les coulisses de certaines de nos communautés les plus performantes et apprenez comment nous les avons mises en place et optimisées.
Partez avec une vision de l'avenir sur Mighty et la certitude que vos clients bénéficieront d'une plateforme incroyable aujourd'hui et demain.
Après votre certification
Le soutien et les opportunités continuent longtemps après votre formation initiale.
Vous aurez accès à un groupe secret dans la communauté Mighty réservé à nos professionnels certifiés. C'est l'endroit où suivre les nouveautés, partager réussites et défis, et tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première.
Nous mettrons en avant votre expertise et expérience sur notre page d'experts certifiés Mighty — pour que l'on vous trouve facilement. On vous enverra aussi des mises en contact.
Tu recevras un lien d’affiliation et auras la possibilité de gagner des commissions sur les nouveaux Hosts que tu amènes sur notre plateforme, à nos événements et à nos formations.
Vous aurez accès à un groupe secret dans la communauté Mighty réservé à nos professionnels certifiés. C'est l'endroit où suivre les nouveautés, partager réussites et défis, et tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première.
Nous mettrons en avant votre expertise et expérience sur notre page d'experts certifiés Mighty — pour que l'on vous trouve facilement. On vous enverra aussi des mises en contact.
Tu recevras un lien d’affiliation et auras la possibilité de gagner des commissions sur les nouveaux Hosts que tu amènes sur notre plateforme, à nos événements et à nos formations.
Qui doit postuler ?
Transformez votre expertise en une activité de conseil prospère en aidant d'autres à construire des communautés à 1M$+ sur Mighty.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
Intéressé(e) par devenir Expert Mighty Certifié ?
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Questions fréquentes
Quel est le tarif pour devenir Mighty Certified Expert ?
Puis-je être récompensé par des recommandations clients à Mighty en tant qu'Expert ?
Quelles autres ressources sont disponibles pour un Mighty Certified Expert ?
Je travaille pour une agence avec plusieurs membres d'équipe. L'agence peut-elle être certifiée ou chaque membre doit-il suivre la formation ?
Et si je ne suis pas accepté ?
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14 jours. Aucune carte de crédit requise.