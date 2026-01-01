Maîtrise de la plateforme Mighty

Avant notre rencontre en direct, vous découvrirez la plateforme sous toutes ses coutures.Formation Produit DigitalCommence avec notre cours produit de A à Z, proposé en ligne et à ton rythme. Tu répondras à quelques quiz pour tester tes connaissances.Démarrer le projet de synth�èseUne fois la formation terminée, tu commenceras ton projet de fin de parcours pour mettre en pratique tes nouvelles connaissances et compétences.Rencontrez d'autres expertsÉchange avec d’autres experts au sein de l’Expert Community et fais connaissance avec ta cohorte avant la formation en présentiel.