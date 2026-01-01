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Stratégie rencontre le logiciel
Community Design fonctionne.
Community Design est le framework derrière les communautés les plus performantes de Mighty.
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Les Hosts gagnent 5,7x plus que sur les autres plateformes
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Que contient Community Design ?
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Produit. Community Design vous montrera exactement ce qui doit entrer dans votre adhésion ou votre Cours. Mettez tout en place correctement, et vos membres créent de la valeur les uns pour les autres.
Personnes. Community Design vous montrera comment transformer vos contacts en ambassadeurs et rassembler vos 10 premiers membres fondateurs—aucune audience requise.
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