Faites partie de quelque chose qui en vaut la peine
Nous sommes une entreprise 100 % à distance, à forte croissance, avec plus de 150 employés. L'avenir est plus intéressant ensemble, alors montez à bord—en route ! 🚀
Notre mission est notre moteur
Nous relevons de grands défis techniques, et des enjeux d'expérience utilisateur encore plus complexes, pour inaugurer l'âge d'or des communautés.
Nos accords
Nous croyons en l'établissement et le respect d'accords entre vous, vos pairs, votre manager, votre équipe et l'entreprise.
Nous sommes chacun responsables, individuellement, de communiquer nos besoins pour accomplir notre meilleur travail auprès de nos managers, pairs et équipes.
Nous attendons des gens qu'ils prennent des risques, qu'ils apprennent tant de leurs succès que des décisions qui n'aboutissent pas.
Nous respectons les idées, pas le statut. Nous prenons les meilleures idées de chacun pour élever la qualité de nos prises de décision collectives.
Nous accueillons le changement par un processus d'observation, d'orientation, de décision et d'action – en répétant cette boucle continuellement (c'est ce qu'on appelle la boucle OODA).
Nous choisissons une communication rapide, ouverte et bilatérale afin de prendre les meilleures décisions, les plus éclairées.
Nous attendons des individus qu'ils prennent des décisions avec l'avis et les idées de leurs équipes, groupes et pairs (le décideur est la personne directement responsable, ou DRI).
À travers ces accords, nous cherchons à gagner avec honneur et plaisir en équipe.
« Mighty Networks est spécial. J'ai suivi ma curiosité, relevé des projets techniques exigeants et contribué à la croissance de l'entreprise chaque jour. J'ai énormément grandi en peu de temps et je dirige désormais une équipe d'ingénierie clé. »
Nous ne recherchons pas seulement une adéquation à la culture, nous recherchons une valeur ajoutée à notre culture
Pour que notre équipe devienne plus intelligente et plus forte, nous ne voulons pas seulement des personnes qui s'adaptent à notre culture, nous voulons celles qui y apportent quelque chose. Votre parcours, perspective et expérience uniques sont essentiels à notre succès. Nous sommes là pour ça.
”Mighty Networks est différent. Notre mission est importante, nos clients sont incroyables, et cette équipe est positive, bienveillante, et surtout–fun.”
Postes ouverts
Nous recrutons des personnes exceptionnelles — pas pour un CV, mais pour la niaque. Voici où nous grandissons en ce moment.
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