Disponible à l’achat à la carte, en plus de n’importe quel forfait:

Devis sur mesure pour un coup de main ponctuel sur la création & le design, la croissance & les tunnels, l’engagement & la rétention, et les prix & la conversion

Migration de ton contenu existant, de tes membres et de tes paiements

Gestion quotidienne de la communauté, avec supervision de toute notre équipe

Rendez-vous hebdo avec un stratège de la community senior et un community manager

Image d’en-tête de la page d'accueil, plus 2 images du corps de la page d'accueil

Couleurs de la communauté, logo de la communauté, en-tête global, image principale de la communauté

S’intègre directement à Mighty Cohost AI pour se remplir automatiquement

Couleurs de la communauté, logo de la communauté, en-tête global, image principale de la communauté

Plusieurs séries de révisions, avec un directeur artistique et un designer senior dédiés

Ressources marketing — compilation d’écrans de l’app pour le marketing ou des pages d'accueil

Non inclus dans aucun forfait: l’envoi d’e-mails marketing, l’exécution sur les réseaux sociaux ou la gestion des publicités payantes. Des questions sur le forfait fait pour toi ? Contacte ton interlocuteur Mighty.