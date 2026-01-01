Voir les détails de l’Explore Plan
Applications de marque et services
Trouve le bon niveau de partenariat pour ta communauté, tes cours et tes applications de marque.
Tes applications de marque — iOS, Android, site web et fiches sur les stores
Investissement dans l’appli
Mises à jour hebdo de l’appli — tendances grand public, fonctionnalités pour les membres, fonctionnalités de revenus, mises à jour de la plateforme, performance
Provisionnement de l’appli
Support prioritaire — tu es aidé en premier, à chaque fois
Community Design™ — stratégie d’engagement, de revenus et de croissance
Formation continue de l’équipe
Mighty Premier Membership — sessions produit hebdo & ateliers de stratégie de croissance
Mighty Cohost — ton assistant IA
Inclus — crée des Espaces, configure des forfaits, envoie des annonces et gère les membres
Ton architecture produit
Espaces
Illimité — aucun plafond à mesure que ta communauté grandit
Fonctionnalités
Illimité
Workflows
Illimité
Champs de profil
Illimité
API
API headless + MCP, basée sur GraphQL — crée tes propres expériences web et appli sur mesure
Migration
Contenu
75 leçons de cours, 75 vidéos, 75 ressources supplémentaires
Membres
Transferts de membres inclus
Paiements
Mises à jour de paiement via un processus de demande
Diffusion en live & stockage
Heures de diffusion en live/mois
50 heures (achète-en plus quand tu veux)
Stockage
3 To (achète-en plus quand tu veux)
Frais de transaction
Transactions web
0,5 %
Achats intégrés sur iOS
Traitement via Apple In-App Purchase; Mighty n’ajoute aucun frais supplémentaire. Le taux exact dépend de ton inscription à l’App Store Small Business Program d’Apple.
Disponible à l’achat à la carte, en plus de n’importe quel forfait:
Ressources de l’appli
Basique
Icône de l’appli
Écran de démarrage
Aperçu App Store pour l’Apple App Store et le Google Play Store — jusqu’à 5 images
Prémium
Icône de l’appli
Écran de démarrage
Aperçu App Store — modèles de design premium, jusqu’à 7 images
Ressources marketing — compilation d’écrans de l’app pour le marketing ou des pages d'accueil
Plusieurs séries de révisions, avec un directeur artistique et un designer senior dédiés
Éléments de la communauté
Basique
Couleurs de la communauté, logo de la communauté, en-tête global, image principale de la communauté
Logos d’Espace, bannières et images principales — jusqu’à 10 de chaque
Image d’en-tête de la page d'accueil
S’intègre directement à Mighty Cohost AI pour se remplir automatiquement
Prémium
Couleurs de la communauté, logo de la communauté, en-tête global, image principale de la communauté
Logos d’Espace, bannières et images principales — jusqu’à 20 de chaque
Image d’en-tête de la page d'accueil, plus 2 images du corps de la page d'accueil
Jusqu’à 3 pistes créatives, examinées en direct avec un directeur artistique
Gestion communautaire continue
Un forfait Community Design™ sur mesure
Rendez-vous hebdo avec un stratège de la community senior et un community manager
Gestion quotidienne de la communauté, avec supervision de toute notre équipe
Engagement minimum de 3 mois
Services de lancement
Positionnement et architecture de la communauté
Forfait d’engagement
Cartographie de tes offres et programmes existants
Migration de ton contenu existant, de tes membres et de tes paiements
Développement de fonctionnalités sur mesure via nos API GraphQL
Lancement d’une nouvelle offre ou d’un nouveau projet
Engagement minimum de 3 mois
Packs de services supplémentaires
Devis sur mesure pour un coup de main ponctuel sur la création & le design, la croissance & les tunnels, l’engagement & la rétention, et les prix & la conversion
Non inclus dans aucun forfait: l’envoi d’e-mails marketing, l’exécution sur les réseaux sociaux ou la gestion des publicités payantes. Des questions sur le forfait fait pour toi ? Contacte ton interlocuteur Mighty.
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14 jours. Aucune carte de crédit requise.