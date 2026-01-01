IA non générique

Une IA conçue pour faire grandir les entreprises de communauté

La plupart des plateformes ajoutent l’IA juste pour cocher une case. Nous, on a entraîné le Cohost IA sur Community Design™ — la stratégie derrière les $650M de revenus de communautés. Entraîné sur 8 ans de ce qui marche (et de ce qui ne marche pas), le Cohost IA ne fait pas que répondre à tes questions.Elle vous signale délicatement lorsque vous sous-évaluez vos prix. Elle vous indique si votre offre est trop compliquée. Elle partage les entonnoirs de croissance exacts qui fonctionnent en ce moment—et vous montre comment tout cela s'applique à votre idée unique.