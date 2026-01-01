Le résultat d'abord, à chaque étape
Administrateur
Que vous lanciez votre premier challenge ou que vous souhaitiez des apps de marque, les bons outils Admin au bon moment.
Un backend pour chaque étape
Simple quand tu te lances. Puissant quand tu passes à l’échelle. Découvre ce que tu obtiens dans le back-end de ta communauté sur Mighty.
Starter
Commencez simplement. Une Checklist de bienvenue, un forfait, un Activity Feed. Le reste peut attendre que vous ayez de l'élan.
Momentum
Prêt à migrer ou grandir ? Nous vous aidons à embarquer membres et paiements. Puis connectez votre stack avec APIs, Zapier, Kit et plus de 2,00 intégrations.
Path to Pro
Prêt à développer ce qui marche ? Audiences, entonnoirs, support dédié – stratégies et masterminds exclusifs en plus.
A franchise community scaled to $11.7M ARR by streamlining onboarding, badges, and event participation through Mighty's admin features and workflows.
Mighty Insights™
Engagement, rétention, revenus, activité membres : un seul tableau de bord. Sachez qui participe, ce qui fonctionne et où agir ensuite.
Explorez des tableaux de bord détaillés
Ayez une vue d'ensemble ou allez dans le détail. Filtrer par fonctionnalité, date et Espace.
Trouvez les plus grands contributeurs
Voyez qui anime les discussions et construisez une culture d'ambassadeurs.
Identifiez les contenus populaires
Repérez les tendances et misez sur ce qui plaît le plus à vos membres.
Chiffre d'affaires
Rapports de revenus, performance des plans et détails de paiement réunis.
API
Ta communauté sur Mighty est extensible. Les API Administrateur et les API sans interface pour les membres te permettent de connecter ta stack et de créer des flux de travail personnalisés — sans Zapier.
Synchronisez et automatisez
Connectez votre CRM, déclenchez des alertes de churn, automatisez vos flux de paiement par systèmes externes.
Créez des expériences personnalisées
Classements personnalisés, résumés IA, mise en relation de mentors, widgets membres — tout ce dont vous avez besoin.
Workflows
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, célébrez les jalons, relancez les membres discrets. Une fois paramétré, vous gagnez des heures chaque semaine.
Bienvenue & Parcours d'accueil
Message automatique aux nouveaux membres, invitation dans des Espaces, et rappel pour compléter le profil.
Reconnaissance
Attribuez des badges, lancez des confettis, célébrez les jalons dès qu'ils arrivent.
Relations
Mettez les membres en relation selon leurs champs de profil, leurs tags ou leur progression dans les cours.
Rétention
Récompensez les séries, valorisez les contributions et transformez vos membres les plus engagés en ambassadeurs.
A running community doubled membership to 2,300+ paying members using workflows for onboarding, free trials, and promo codes.
Ce qui fonctionne vraiment
Our most popular workflows now
These are the workflows driving results on the highest-earning communities today.
Finir une leçon ,ré Badge
Most common workflow on Mighty. Members complete a lesson, they get a badge on their profile.
Finir une leçon ,ré Pop-up
Les communautés les plus avancées affichent un pop-up après chaque leçon – généralement un message de félicitations ou le lien vers la prochaine offre.
Finir une section ,ré Badge
Même principe, enjeu plus fort. Les membres terminent une section complète et gagnent un badge.
Achat bundle ,ré Ajout Tag
Les communautés performantes s'en servent pour segmenter la communication et savoir qui a acheté quoi.
Ajoutez Tag ,ré Inviter dans l'Espace
Les tags débloquent les Espaces. Les Hosts s'en servent pour contrôler l'accès : achetez un plan, obtenez un tag, obtenez l'invitation dans l'Espace.
Une communauté de professionnels santé a quitté Circle pour faible engagement et traque maintenant 68 % de membres actifs chaque mois sur 645 personnes sur Mighty.
Connectez ce que vous utilisez déjà
Intégrations
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de suivi : conservez vos outils favoris. Tout est connecté.
Passez en live instantanément. Choisissez la diffusion en live native de Mighty ou l'intégration Zoom.
Synchroniser, automatiser, suivre. Kit pour email, Zapier pour l'automatisation des workflows et pixels de suivi pour les publicités.
Votre jumeau numérique par IA. Intégrez Delphi pour que les membres puissent discuter avec une IA formée sur votre contenu.
2,00+ apps. Une seule plateforme.
Intégrations
Si c'est sur internet, ça fonctionne probablement avec Mighty. Vidéos, formulaires, planning, documents : collez et c'est parti.
URLs ou extraits de code. Pas besoin d'API. Il suffit de copier-coller.
Utilisez-les partout. Cours, publications, pages—sur le web et sur mobile.
Fonctionnalité complète. Vos intégrations fonctionnent comme prévu.
2,00+ apps. Une seule plateforme.
Intégrations
Si c'est sur internet, ça fonctionne probablement avec Mighty. Vidéos, formulaires, planning, documents : collez et c'est parti.
URLs ou extraits de code. Pas besoin d'API. Il suffit de copier-coller.
Utilisez-les partout. Cours, publications, pages—sur le web et sur mobile.
Fonctionnalité complète. Vos intégrations fonctionnent comme prévu.
Une communauté transport poids lourd a atteint 186 000 $ ARR en 3 mois avec accueils automatisés, check-ins et reconnaissance membre.
Gardez votre communauté en sécurité
Modération
Les communautés privées ou payantes sont différentes : moins de perturbateurs. Voici comment la plateforme gère les exceptions.
Actions en un clic. Vérifiez les signalements et résolvez-les rapidement.
Filtrage par mots-clés. Définissez les règles, bloquez automatiquement du contenu.
Modération assistée par IA. Signalez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des soucis.
Mighty Pro
Apps de marque, heures stratégiques et une équipe pour vous guider. Quand vous cherchez les meilleurs conseils et la voie la plus rapide vers les résultats.
Équipe de lancement dédiée
Nous t’aidons à définir ta stratégie et à concevoir l’architecture de ta communauté Mighty Pro pour la concrétiser.
Vos propres apps de marque
L'amélioration la plus évidente pour de meilleurs résultats. Engagement multiplié par 2,5 par rapport aux autres plans.
Stratégie à la demande
Différents niveaux d'accompagnement : accès à des experts quand vous en avez besoin.
Réussite client
Une personne qui connaît votre business et vous garde sur la bonne voie.
Admin n'est que le commencement.
Une communauté pour se rassembler. Des membres pour se connecter. Des cours à enseigner. Des revenus à gagner. Marketing pour grandir.
Démarrez votre essai gratuit
14 jours. Aucune carte de crédit requise.