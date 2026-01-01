La plateforme communautaire qui tient ses promesses
Communauté. Cours. Événements. $650M générés sur Mighty au cours de l’année écoulée.
Famille et relations
$14,2M
RAR
Une communauté dédiée aux relations a atteint 100 000 membres grâce à une adhésion axée sur la conception de communauté.
Foi et spiritualité
$230 k
RAR
Une adhésion dédiée à l’exploration de la foi a transformé 159K abonnés sur les réseaux sociaux en une communauté florissante, dont 40% des membres contribuent activement.
De vraies personnes.
Style de vie et loisirs
$8,4M
RAR
Une école des beaux-arts en ligne a atteint plus de 50 000 élèves, générant 152 000 contributions par mois.
Santé et bien-être
$2,9M
RAR
Une communauté fitness destinée aux hommes de plus de 40 ans a boosté l’activité de son application mobile de 450% sur Mighty.
De vrais résultats.
Divertissement et clubs de fans
$515 k
RAR
La communauté de fans d’un créateur YouTube d’horreur a atteint 1,2 million de contributions et un taux de rétention de 93% avec seulement 4 500 membres.
Entrepreneuriat
$600 k
RAR
Un hub de start-up à Washington, D.C. a atteint $600 k en seulement 3 mois grâce à des adhésions à plusieurs niveaux allant de $48/mois à $2 500.
Carrière
$232 k
RAR
Une orthophoniste a réuni 70 outils distincts sur une seule plateforme pour 13 000 membres.
De vraies personnes.
Finance
$3 M
RAR
Une communauté dédiée aux finances personnelles a réuni tout son écosystème éducatif sur une seule plateforme et atteint plus de 11 000 membres payants.
Impact social
$1,46M
RAR
Une communauté à but non lucratif dédiée à la sobriété a quitté Facebook et maintient désormais 82% de ses membres actifs chaque mois, avec des bénévoles qui accueillent chaque nouvel arrivant.
Développement personnel
$700 k
RAR
Une entreprise de coaching de vie a réuni ses programmes professionnels, spirituels et de nutrition dans une seule application, générant plus de 20 000 contributions par mois.
De vrais résultats.
$650M
Revenus des Host au cours de l’année écoulée
48 $
prix mensuel moyen des abonnements vendus par nos Hosts
84 %
activité menée par les membres versus 20 % sur d'autres plateformes
60 %
plus d'activité des membres sur apps mobiles natives versus d'autres plateformes
Créez une communauté que les gens adorent
Nous appelons nos clients des Hosts– car vous ne faites pas que créer du contenu sur Mighty, vous rassemblez des personnes.La Différence Mighty :
Community Design™, notre cadre stratégique éprouvé qui guide notre produit et notre IA.
Applications mobiles natives que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Engagement des membres qui surpasse celui des autres plateformes.
Reçus
De vrais chiffres venant de vraies personnes.
Crée une communauté où les gens reviennent
Tes membres ne se contentent pas de consommer du contenu sur Mighty. Ils se rencontrent, créent des relations et reviennent chaque semaine.
Community Design®
Le framework derrière les $650M : ton membre idéal, des thèmes mensuels, des événements hebdos, des questions quotidiennes. Maintenant dispo avec un Cohost IA calibré sur tes objectifs.
Applications mobiles natives
De vraies applications iOS et Android sur les écrans d’accueil de tes membres. Passe aux applications de marque et affiche ton nom dans l’App Store avec Mighty Pro.
Participation des membres
84% de l’activité sur Mighty est créée par des membres avec d’autres membres. 59% des membres actifs reviennent chaque semaine.
Les réponses à tes questions
Avec $650M de résultats pour les Hosts, voilà ce qui marche en ce moment.
Commencez par un challenge payant – sans la promesse de plus.
Demandez 19 à 49 $ pour un challenge de 7 ou 30 jours avec un objectif atteignable par vos membres. Avec seulement 10 personnes, vous saurez si votre idée fonctionne.
91 % de nos meilleurs revenus ont commencé ainsi.
Notre étoile polaire : 1 personne, moins d'1 heure par jour.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Vous vous concentrez sur vos membres. La plateforme s'occupe du reste.
Oui. La migration est gratuite sur tous les forfaits.
Les communautés migrées ont un taux de rétention de 81 à 100 % la première année. Quand vos membres peuvent enfin se trouver, ils restent fidèles.
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