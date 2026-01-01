Impulsa a tu fuerza laboral como nunca antes
Mighty está diseñado para ayudar a las personas a alcanzar metas ambiciosas y resultados increíbles, juntas. Nos enorgullece colaborar con Workvivo y dar la bienvenida a las empresas que migran desde Workplace.
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Diseñado para comunidades, no solo para comunicación
¿Quieres que tus empleados realmente conecten entre sí, no solo que vean tus anuncios? Esta puede ser tu nueva casa.
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Crea una biblioteca de conocimiento para empleados
¿Documentos de onboarding? ¿Videos de capacitación? Mantén todo organizado en un espacio de curso y sigue el progreso de tu equipo a través de ellos. Incluso puedes ponerles pruebas sobre el material.
Chats rápidos para trabajo remoto eficiente
¿Por qué esperar una respuesta por email si puedes buscar el 👍 en tu chat? Puedes crear múltiples canales de chat para comunicación en tiempo real.
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Disponible en web, iOS y Android
Tus empleados pueden mantenerse en contacto fácilmente desde cualquier lugar a través de la app de Mighty. ¿O quieres tu propia app de la marca? Puedes chatear con nosotros sobre Mighty Pro.
¿Por qué Mighty?
Meta eligió Workvivo como la plataforma de migración preferida para sus clientes de Workplace.A su vez, Workvivo buscó un socio que pudiera apoyar a las empresas que estarían mejor atendidas por una plataforma de comunidades.Mighty Networks fue su primera elección. Por eso ahora estás aquí 👋.
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