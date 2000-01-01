Crece 4 veces más rápido con tus propias apps de marca
Los números de Mighty Pro hablan por sí mismos. Y también lo harán tus miembros.
Apps de marca
Cursos
Transmisión en vivo en 1080p
Comunidad
Pagos
Pasamos de $10,000 mensuales en ingresos recurrentes a $50,000 después de mudarnos a Mighty Pro.
Calculadora de ganancias
Únete al club de lanzamientos de $250,000
Tus propias apps de la marca son más fáciles de promocionar, anunciar, descubrir y compartir. Es una experiencia premium que vale la pena.
tu potencial de ingresos
$490,000
Ingresos anuales de 500 miembros a $48/mes*
Mighty Pro Basic
$17,000/año
Tus propias apps móviles nativas de la marca
Auditorías de diseño de la app y actualizaciones semanales de rendimiento
Migración gratis
*Los planes de Mighty Pro generan un promedio de $490,000 al año. Esta es una oferta representativa. No garantizamos resultados.
Mighty Pro ha funcionado maravillosamente para nosotros. Si tienes miedo de migrar—vale completamente la pena.
Imagina decir ‘descarga mi app’
Esa sola frase podría cambiar el rumbo de tu negocio. Solo pregunta a los Mighty Pro Hosts que lograron reducir su abandono a la mitad con el 90% de los miembros involucrados.
Cursos y retos
Complementa tu contenido con funciones de comunidad excepcionales para crear una experiencia realmente atractiva para tus miembros.
Transmisión en vivo
Con calidad 1080p, te verás genial. Y cuando termine la transmisión, tus miembros pueden continuar la fiesta ahí mismo en tu comunidad.
Coaching y talleres
Pasa de la mentoría individual a experiencias grupales más fáciles de dirigir y con mejores resultados. Así, puedes ofrecer 1:1 a un precio más premium.
Perfiles poderosos
Los campos del perfil te brindan información más detallada sobre tus miembros y lo que necesitan. Luego, nuestra IA de people magic creará conexiones automáticamente.
Planes y pagos
Hay una razón por la que Mighty tiene más comunidades de $1M que cualquier otra plataforma. Vende experiencias individuales, suscripciones, ofrece códigos promocionales, pagos en cuotas y más.
Automatiza el engagement y las reactivaciones
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Tu marca es más grande que un grupo de chat
No comprometas tu visión—estos emprendedores, coaches, creadores y empresas eligieron Mighty y nunca miraron atrás.
Si no ves estos números—podrías estar viéndolos
Todos estos Mighty Pro Hosts tienen historias diferentes, con un mismo comentario: “Ojalá lo hubiera hecho antes”.
The Luckiest Club
Migraron de otra plataforma a Mighty Pro y vieron un aumento de seis cifras en ingresos y los miembros activos mensuales llegaron al 92%.
ManTalks Alliance
Aumentaron los miembros en un 47% en 90 días tras pasar a Mighty Pro desde el Plan Empresarial, con mayor participación.
Biblical Mastery Academy
Los nuevos miembros crecieron un 272 % y los miembros activos un 147 % en el año posterior a su actualización del Plan Growth a Mighty Pro.