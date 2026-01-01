Plan Starter
$79
/mes facturado anualmente
Elige este si estás listo para el lanzamiento de tu primera comunidad y empezar a generar ingresos.
FUNCIONES PRINCIPALES
Gestiona una comunidad, cursos y eventos
Impulsa la interacción de los miembros
Cobra por el acceso
Haz seguimiento de analíticas básicas
Ofrece en las apps web, iOS y Android de Mighty
2% de participación en ingresos por ventas exitosas
2,500 créditos Mighty/mes
Para Cohost.
Unas 300 tareas de Cohost al mes. La mayoría de los Hosts nunca las usa todas.