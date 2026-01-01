Los Mighty Credits vienen con tu plan cada mes. Los usas con Mighty Cohost y, en Momentum y superiores, con la conexión a Claude y ChatGPT (mediante MCP), y con las herramientas que creas con nuestra API. La mayoría de los Hosts nunca los usa todos. Si se te acaban, Cohost y tus conexiones de API y MCP se pausan hasta que tus créditos se renueven el próximo mes, o puedes agregar más en cualquier momento por $5 por cada 1,000 Credits. Te avisaremos antes de que se te acaben.