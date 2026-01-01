Programa de Partners de Mighty
Convierte tu comunidad en oportunidad
Genera ingresos pasivos y recurrentes como socio de Mighty, obteniendo comisiones líderes en la industria mientras ayudas a creadores a descubrir la plataforma que les permite crear comunidades prósperas y rentables.
Construye con los mejores
Gana comisiones de por vida del 30% por cada referido—además obtén beneficios exclusivos, acceso anticipado a nuevas funciones y únete a una comunidad de socios de altos ingresos que están obteniendo ganancias con la comunidad.
Ingresos vitalicios sin límite
Gana 30% de comisión por cada persona que refieras a Mighty, y sigue ganando mientras permanezcan. Sin topes. Sin límites. Sin fecha de expiración. Una referencia puede pagarte durante años.
Acceso a la Red de Socios
Conecta con los principales creadores y agencias que colaboran con Mighty. Comparte estrategias, celebra logros y aprende de quienes están generando ingresos reales al compartir Mighty con su audiencia.
Campañas prediseñadas
En marketing, ya hicimos el trabajo pesado por ti. Descarga archivos de publicaciones sociales, plantillas de correo y gráficos llamativos que realmente convierten. ¡Copia, pega y empieza a ganar!
Producto de alto crecimiento
Más creadores están construyendo comunidades de más de $1M en Mighty que en cualquier otro sitio. Añadimos funciones nuevas rápidamente (y mejoramos las existentes) para que sea aún m�ás sencillo referir y ganar.
Beneficios VIP exclusivos
Desde artículos promocionales de socio hasta descuentos únicos para tu audiencia, nuestros socios acceden a una gran variedad de beneficios exclusivos que no están disponibles para todos.
Da forma al futuro de Mighty
Como socio, tu voz importa y tu retroalimentación ayuda a definir lo que construiremos después. Además, puedes conocer funciones nuevas antes que nadie y ayudarnos a decidir en qué priorizar.
¿Por qué asociarte con Mighty?
Por esto los socios Mighty ganan más y se estresan menos:
Programa de Partners de Mighty
Other Affiliate Programs
Potencial de ganancias
Comisiones del 30% de por vida que nunca expiran. Sin topes ni límites. Una buena referencia puede pagarte durante años.
Pagos únicos de $120 o comisiones bajas del 10% con topes anuales. Difícil de digerir y más difícil de escalar.
Excelencia en la plataforma
Estás compartiendo la plataforma que impulsa más comunidades de $1M que ningún otro lugar. Tus referencias te lo agradecerán.
Plataformas básicas con funciones limitadas, poca o ninguna innovación y mucha rotación. Tus referencias tienen dificultades para crecer y a menudo cambian de plataforma.
Comunidad y soporte
Comunidad activa de socios con capacitación, ideas de colegas y acceso directo a nuestro equipo. Recibes el apoyo que necesitas para tener éxito.
Comunidades fantasmas sin apoyo alguno. Vas por tu cuenta, lo que dificulta ganar ingresos de afiliado constante.
Marketing hecho fácil
Te entregamos plantillas, archivos de ejemplo y gráficos listos para compartir con tu audiencia. Enfócate en ayudar a otros, deja el marketing a Mighty.
Recibes un enlace de afiliado con un video genérico para compartir. Te toca hacer el trabajo pesado solo.
Beneficios para Socios
Acceso anticipado a funciones, swag de la marca, descuentos exclusivos y más. Recibes el trato que mereces como socio.
Portales de afiliados genéricos con recursos desactualizados y sin contacto personal. Solo eres otro número en el sistema.
¿Cómo se ve ser socio?
Aquí tienes tu hoja de ruta al éxito como Socio Mighty:
Envía tu solicitud abajo y la revisaremos lo más rápido posible. En 10 días o menos, confirmaremos que ya estás dentro. Entonces podrás comenzar a ganar de inmediato.
Ganar es fácil. Solo comparte tu enlace único de pago con tu audiencia para ganar comisiones de por vida del 30% por cada persona referida. Sin límite alguno.
Con comisiones de por vida ilimitadas, puedes crear una fuente de ingresos solo de tus referidos. Una buena referencia puede pagarte por años.
Accede a recursos, formaciones y materiales de marketing listos para usar con acceso directo a nuestro equipo.
Conéctate, colabora e intercambia estrategias con los afiliados, agencias y consultores top dentro de nuestra comunidad exclusiva de partners.
¿Listo para asociarte con Mighty?
Para comenzar, completa la solicitud.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a tus preguntas sobre Mighty Partners
¿Quién puede ser Socio de Mighty?
¿Cuál es el periodo de referencia para ganar comisión por ventas?
¿Cómo hago seguimiento de mis referencias y comisiones por ventas referidas?
¿Y si tengo preguntas o necesito ayuda?
¿En qué se diferencia esto de la Certificación de Experto de Mighty?
¿Cuáles son los términos y condiciones del programa?
¿Hay materiales de formación disponibles?
¿Puedo promocionar usando redes sociales, correo o anuncios?
Mighty ofrece una prueba gratuita de 14 días. ¿Cómo puedo ganar comisión una vez que paguen?
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14 días. No se necesita tarjeta de crédito.