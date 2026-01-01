Migración
No todas las plataformas de comunidad son iguales
Tenemos historias de antes y después para demostrarlo.Migrar a Mighty comienza por entender a fondo tu negocio, no por enviarte con un tercero. Luego, nos alinearemos en los siguientes pasos adecuados para que lances en poco tiempo.
Plataforma de comunidad n.º 1 en G2
¿Qué puedes migrar a Mighty?
Te ayudaremos a decidir qué partes de tu negocio migrar y en cuáles comenzar de cero.
Miembros
Crearemos perfiles para tus miembros y todo lo que tendrán que hacer es aceptarlos y establecer una nueva contraseña.
Contenido
Podemos mapear tu estructura y contenido actual a lo que es posible en Mighty y trasladarlo a tu nuevo hogar.
Cursos
Cursos en video, texto o audio: los hemos migrado todos. Tendrás almacenamiento ilimitado de cursos en Mighty.
Pagos
Podemos mapear suscripciones, pagos a plazos y compras únicas con exactitud. También podemos ayudarte a integrar una herramienta de carrito externa.
Estás a una decisión de tener un negocio muy diferente
Mighty es la única plataforma con people magic. Y la people magic marca toda la diferencia.
Cómo trabajaremos juntos
Cuando solicitas una migración, pedimos algo de información por adelantado. ¿Por qué? Así todo a partir de ahí se personaliza según tu negocio y tus metas.
Descubrimiento
Agenda una llamada con nuestro equipo para explorar tu migración
Compartiremos una demostración y tendrás la oportunidad de hacer preguntas y conocer más sobre las posibilidades. Si te interesa una app propia incluso te construiremos un prototipo personalizado.
Cronograma + lanzamiento
Diseñaremos la migración más fácil y libre de dramas para ti y tus miembros
Tú dices que sí—y nosotros nos ponemos a trabajar. Retrocederemos desde tu fecha de lanzamiento ideal. Tendrás revisiones periódicas con nuestros especialistas en diseño y lanzamiento.
Cronograma + lanzamiento
Diseñaremos la migración más fácil y libre de dramas para ti y tus miembros
Tú dices que sí—y nosotros nos ponemos a trabajar. Retrocederemos desde tu fecha de lanzamiento ideal. Tendrás revisiones periódicas con nuestros especialistas en diseño y lanzamiento.
Soporte continuo
Prepararemos el escenario para un nuevo crecimiento
En todos los planes de Mighty podrás acceder a marcos y conocimientos que te ayudarán a mejorar. En Mighty Pro, puedes acceder a nuestra membresía, herramientas exclusivas y soporte para ayudarte a (re)lanzar y escalar.
No tercerizamos tu negocio a terceros
Contamos con equipos, herramientas y procesos internos. Así es como suele desarrollarse una migración típica—siempre estamos abiertos a personalizar en caso de que tu negocio lo requiera.
Exportamos tu contenido y miembros—y mapeamos tus pagos
A nuestros seguidores les encanta que traslademos contenido, miembros y pagos a una nueva comunidad en Mighty sin complicaciones, haciendo el trabajo por ti.
Exportamos tu contenido y miembros—y mapeamos tus pagos
A nuestros seguidores les encanta que traslademos contenido, miembros y pagos a una nueva comunidad en Mighty sin complicaciones, haciendo el trabajo por ti.
Diseñamos juntos tu configuración, estructura y negocio óptimos
En Mighty, empezamos por replicar tu configuración actual. Luego, te mostraremos lo que SOLO es posible en Mighty y diseñaremos juntos una configuración óptima con funciones exclusivas.
Diseñamos juntos tu configuración, estructura y negocio óptimos
En Mighty, empezamos por replicar tu configuración actual. Luego, te mostraremos lo que SOLO es posible en Mighty y diseñaremos juntos una configuración óptima con funciones exclusivas.
Los miembros reclaman sus perfiles
¿Y tus miembros? Tendrán una página de perfil configurada para ellos, solo deben elegir su contraseña para reclamarla.
Los miembros reclaman sus perfiles
¿Y tus miembros? Tendrán una página de perfil configurada para ellos, solo deben elegir su contraseña para reclamarla.
Usamos un playbook probado para finalizar la migración
Hemos trasladado miles de cursos, comunidades y retos como el tuyo. Tenemos un playbook probado para que tus miembros que pagan activamente hagan la transición.
Usamos un playbook probado para finalizar la migración
Hemos trasladado miles de cursos, comunidades y retos como el tuyo. Tenemos un playbook probado para que tus miembros que pagan activamente hagan la transición.
“Ojalá me hubiera mudado antes.”
No esperes para mejorar tu contenido, comunidad y confianza.
¿Qué podría significar Mighty para tu negocio?
Hemos migrado miles de miembros y millones de dólares desde estas plataformas—dinos dónde estás hoy y te mostraremos hasta dónde puedes llegar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué la gente migra a Mighty desde otras plataformas?
¿Cuánto suele tardar una migración?
¿Cuánto cuesta el proceso de migración?
No estoy seguro de querer mover mis pagos a Mighty. ¿Tengo opciones?
Quiero cambiar algunas cosas al mudarme a Mighty. ¿Ustedes pueden ayudar?
¿Cómo administran la seguridad de los datos de mis miembros? ¿Y mis datos?
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