Mighty vs. Circle
$650M en ganancias de Hosts durante el último año. ¿Circle? $250M.Mighty está creado para darte impacto e ingresos. Circle está creado para parecer "completo".
Mighty consigue resultados superiores
Comunidades reales. Relaciones reales. Ingresos reales. Resultados reales.
Cómo Mighty te da resultados superiores
Por qué las comunidades de Circle rinden menos
Mighty ha impulsado $650M en ganancias de comunidades durante el último año. Más de 2x de lo que reporta Circle. Y la verdad, cuando los creadores se pasan de Circle a Mighty, vemos los mismos 3 errores una y otra vez.
Cobrar demasiado poco
A Circle le falta la estrategia, los datos o el apoyo necesarios para que sus creadores cobren lo correcto.En Mighty, el precio promedio de una comunidad de pago es $48/mes o $500+/año. Por eso nuestros Hosts han ganado $650M durante el último año.
Vende acceso, no relaciones
Circle está diseñada para dar acceso a contenido. Mighty se construyó para relaciones entre miembros.Podemos predecir con un 93% de precisión si una comunidad tendrá éxito en función de sus relaciones. Por eso Mighty tiene un 84% de actividad liderada por miembros, contra el 20% de Circle.
Construir con complejidad
La interfaz inicial de Circle requiere mayor complejidad y gastos después. Necesitas más Espacios y Circle cobra por cada uno.Mighty está diseñada para empezar simple y escalar múltiples ofertas con potencia y flexibilidad, sin sacrificar crecimiento o ingresos.
Los resultados en Mighty hablan por sí solos.
$650 millones
Ingresos de los Hosts vs. $250M en Circle
84%
Actividad liderada por miembros vs. 20% de Circle
59%
el 59% de los miembros regresan semanalmente; Circle no reporta
80%
Retención anual de ingresos, Circle no reporta
Mighty crea software superior
Apps móviles de Mighty vs. Circle
Mighty publica actualizaciones semanales de la app. Circle no lo hace.
En Mighty, más del 60% de toda la actividad ocurre en el móvil. Circle te da una web wrapper. Mighty te da apps reales de iOS y Android en la pantalla de inicio de tus miembros. Esa es la diferencia entre un marcador y un hábito.
Mighty actualiza semanalmente
Mighty lanza actualizaciones semanales para nuestras principales apps de Mighty para iOS y Android, y las apps de la marca Mighty Pro.
Circle no lo hace
Circle saca unas 12 actualizaciones al año para su app principal. Para CirclePlus, hay varias comunidades que no han tenido una actualización de app desde hace más de un año.
Ritmo de publicaciones Mighty vs. Circle
Mighty ha publicado más de 111 funciones en 2025
Actualizaciones semanales de la app y 111 funciones nuevas este año, todas enfocadas en lo realmente impulsa el compromiso, el crecimiento y los ingresos.
No solo creas en lo que decimos
¿Qué te da un software superior? Miembros que lo aman
Mighty establece precios para tus ingresos; Circle, para los suyos
Circle cobra por Espacio y optimiza para su crecimiento. Mighty optimiza para el tuyo. Solo toma 2 planes comparables en Circle y Mighty. ¿Quién tiene la ventaja? Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Precio
$199/mes
$179/mes
Mighty te ahorra $240/año
Workflows
20/mes
Ilimitado
Mighty ilimitado
Acciones en bloque
20/mes
Ilimitado
Mighty ilimitado
Espacios
30
Ilimitado
Mighty ilimitado
Horas de transmisión en vivo
15
30
Mighty 2x más
Mighty resuelve los problemas más difíciles de las comunidades
Mighty te proporciona verdadero compromiso, crecimiento y recompensa por tu trabajo.
Circle está hecho para marcar casillas. Mighty está hecho para resultados. Por eso el 78% de las comunidades de Mighty crecen gracias al boca a boca entre miembros, no por hacer más marketing por email. Por eso los Hosts pasan de 80% de churn a 80% de retención después de pasarse a Mighty. Por eso los Hosts de Mighty ganan $650M, mientras que los Hosts de Circle ganan $250M.Lograr resultados como los de Mighty requiere una misión para resolver los mayores retos de la comunidad.Circle agrega funciones. Mighty genera resultados.
Resultados superiores. Software superior. Una visión de lo que viene.
Mighty no solo te ayuda a crear una comunidad. Te ayudamos a crear un negocio próspero.La plataforma que está generando $650M en ganancias de Hosts. Estrategia respaldada por 8 años de datos exclusivos. La visión para resolver los problemas más difíciles de las comunidades.Nos encantaría tenerte en Mighty.
Prueba gratuita de 14 días
No se requiere tarjeta de crédito
Ver precios
Sin costos ocultos
Solicita una demo personalizada
Las apps de la marca marcan la diferencia
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.