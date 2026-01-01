Tu boletín necesita un siguiente paso
Dale a tu audiencia un hogar con comunidad, cursos y eventos. Mighty lo hace fácil—somos la única plataforma comunitaria con integración nativa de Kit.
Sincroniza sin problemas con Kit
Puedes sincronizar tus miembros y etiquetas con Kit e incorporar contenido y perfiles de miembros de tu comunidad en Mighty a tus correos electrónicos.
Sincroniza sin problemas con Kit
Puedes sincronizar tus miembros y etiquetas con Kit e incorporar contenido y perfiles de miembros de tu comunidad en Mighty a tus correos electrónicos.
Tu idea merece más que una bandeja de entrada
Eventos, cursos, desafíos, chats grupales—¿tatuajes a juego? Pueden ocurrir cosas locas y maravillosas cuando conviertes suscriptores en miembros.
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Eventos
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¿Qué es 300% más rentable (y 100% más divertido)?
$48/mes es el precio promedio de una membresía en Mighty, en comparación con $11/mes de un newsletter pagado.Misma audiencia. Mayor impacto. Mejor vibra.
Es divertido y rápido probar
Solo cuéntanos un poco sobre tus suscriptores y te ayudaremos a establecer lo básico.Desde ahí, puedes personalizarlo y conectar tu cuenta de Kit. No necesitas código personalizado ni un desarrollador.
Es divertido y rápido probar
Solo cuéntanos un poco sobre tus suscriptores y te ayudaremos a establecer lo básico.Desde ahí, puedes personalizarlo y conectar tu cuenta de Kit. No necesitas código personalizado ni un desarrollador.
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