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Ya sea que lances una nueva comunidad o impulses una existente, estos expertos pueden ayudar con estrategia, implementación, marketing y gestión. Son independientes, pero todos nuestros expertos destacados han recibido entrenamiento presencial con el equipo de Mighty.
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Estrategia de comunidad
Creación de curso
Operaciones técnicas
Marketing y lanzamiento
Configuración de comunidad
Gestión comunitaria continua
Crecimiento y retención
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Estrategia de comunidad
Ya sea que solo estés pensando en comenzar una comunidad o quieras replantear tu estrategia actual, los Expertos Certificados Mighty pueden apoyarte con planeación y diseño, estrategia de monetización, operación, pruebas, entrevistas a miembros ideales y más.
Creación de curso
Para quienes piensan lanzar cursos o quieren ayuda para mejorar los existentes, los Expertos Certificados pueden ayudar con la estrategia, construcción y todo lo relacionado con cursos y contenido.
Operaciones técnicas
Si eres la persona visionaria pero no técnica, o simplemente buscas apoyo u otra opinión, este servicio es ideal para ti. Las operaciones técnicas incluyen integraciones (por ejemplo: eventos en vivo, CRM/email/otras plataformas), asesoría sobre stack tecnológico, configuración de pasarelas de pago y más.
Marketing y lanzamiento
Los servicios de marketing y lanzamiento cubren todo el apoyo que necesitas para lanzar y hacer crecer tu negocio. Esto puede incluir email marketing, soporte por SMS, SEO, anuncios pagados, estrategias de crecimiento orgánico, voz de marca, estrategia de página de aterrizaje o sitio web ¡y mucho más!
Configuración de comunidad
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Gestión comunitaria continua
¿Buscas ayuda con la gestión de tu comunidad? Los servicios continuos de gestión comunitaria son ideales para anfitriones que desean apoyo constante en la gestión. ¡Di hola a más tiempo libre en tu día!
Crecimiento y retención
¿Tu comunidad no está generando los resultados que esperas? ¿O quieres crecer al siguiente nivel? Los servicios de crecimiento y retención pueden apoyarte con la optimización de la comunidad, analíticas, estrategias de engagement/retención y reclutamiento de nuevos miembros.
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