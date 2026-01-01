Dominio de la Plataforma Mighty

Antes de que nos encontremos en vivo, conocerás la plataforma a fondo.Capacitación en Producto DigitalComienza con nuestro Curso de producto de la A a la Z, impartido de forma digital y asincrónica. Completarás algunas pruebas para evaluar tus conocimientos.Iniciar Proyecto FinalCuando completes la capacitación, comenzarás tu proyecto final para poner en práctica tus nuevos conocimientos y habilidades.Conoce a otros expertosConoce a otros expertos dentro de la Comunidad de Expertos y familiarízate con tu cohorte antes de la capacitación presencial.