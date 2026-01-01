Obtén la certificación
Conviértete en un Experto Certificado Mighty
Construir comunidades es el negocio del futuro.Este completo programa de certificación presencial es tu oportunidad para desarrollar habilidades prácticas y dominar el arte y la ciencia de Community Design™.
Evento de capacitación en vivo
Oportunidades de formación flexibles
Ofrecemos nuestra capacitación presencial en vivo unas cuantas veces al año. (Nuestro primer evento fue el 4 y 5 de junio en Minneapolis)Solicita hoy para entrar en la lista para la próxima oportunidad.
Domina funciones avanzadas de la plataforma y estrategias de optimización
Conoce marcos probados para construir comunidades
Haz red con otros profesionales y el equipo de Mighty
Completa tus requisitos de certificación en persona
Aprende a lanzar o hacer crecer tu negocio de consultoría
Evento de capacitación en vivo
Oportunidades de formación flexibles
Ofrecemos nuestra capacitación presencial en vivo unas cuantas veces al año. (Nuestro primer evento fue el 4 y 5 de junio en Minneapolis)Solicita hoy para entrar en la lista para la próxima oportunidad.
Domina funciones avanzadas de la plataforma y estrategias de optimización
Conoce marcos probados para construir comunidades
Haz red con otros profesionales y el equipo de Mighty
Completa tus requisitos de certificación en persona
Aprende a lanzar o hacer crecer tu negocio de consultoría
Tus Instructores Expertos
Aprende del equipo detrás de la mayoría de las comunidades de más de $1M
Tu trayecto de Certificación
Tu camino para convertirte en un Experto Certificado Mighty incluye capacitación integral digital y presencial diseñada para darte un conocimiento profundo de la plataforma, estrategias de negocio comprobadas y acceso continuo a una comunidad de otros expertos.
Dominio de la Plataforma Mighty
Antes de que nos encontremos en vivo, conocerás la plataforma a fondo.Capacitación en Producto DigitalComienza con nuestro Curso de producto de la A a la Z, impartido de forma digital y asincrónica. Completarás algunas pruebas para evaluar tus conocimientos.Iniciar Proyecto FinalCuando completes la capacitación, comenzarás tu proyecto final para poner en práctica tus nuevos conocimientos y habilidades.Conoce a otros expertosConoce a otros expertos dentro de la Comunidad de Expertos y familiarízate con tu cohorte antes de la capacitación presencial.
Currículum de formación presencial
Juntos, diseñaremos estrategias avanzadas de comunidad y negocios.
Aprende los marcos probados para crear comunidades atractivas y rentables que mantengan a los miembros regresando. Dominarás la psicología del engagement y descubrirás cómo crear modelos de ingresos sostenibles.
Aprende a usar las herramientas de IA de Mighty Networks y otras para obtener ayuda de diseño y estrategia comunitaria 24/7 que te permite dominar los cuatro principios de una comunidad exitosa siempre.
Descubre lo que ocurre detrás de comunidades altamente exitosas y aprende cómo las configuramos y optimizamos.
Llévate una visión de lo que está por venir en Mighty Networks y la seguridad de que tus clientes tendrán una plataforma increíble hoy y mañana.
Después de que te certificas
El apoyo y las oportunidades continúan mucho después de tu capacitación inicial.
Tendrás acceso a un grupo secreto en la Mighty Community solo para profesionales certificados. Aquí podrás mantenerte actualizado, compartir logros y retos, y probar nuevas funciones en beta.
Destacaremos tu experiencia y trayectoria en nuestra web de expertos certificados Mighty Networks. Así la gente podrá encontrarte fácilmente. También te enviaremos referidos.
Obtendrás un enlace de afiliado y la oportunidad de ganar comisiones por los nuevos Hosts que traigas a nuestra plataforma, eventos y capacitaciones.
Tendrás acceso a un grupo secreto en la Mighty Community solo para profesionales certificados. Aquí podrás mantenerte actualizado, compartir logros y retos, y probar nuevas funciones en beta.
Destacaremos tu experiencia y trayectoria en nuestra web de expertos certificados Mighty Networks. Así la gente podrá encontrarte fácilmente. También te enviaremos referidos.
Obtendrás un enlace de afiliado y la oportunidad de ganar comisiones por los nuevos Hosts que traigas a nuestra plataforma, eventos y capacitaciones.
¿Quién debería postularse?
Convierte tu experiencia en un negocio de consultoría exitoso ayudando a otros a construir comunidades de más de $1M en Mighty.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
¿Te interesa ser Experto Certificado Mighty?
Solicita hoy para estar en la lista de futuros entrenamientos en vivo.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el costo para ser Experto Certificado Mighty?
¿Puedo recibir recompensas por referenciar clientes a Mighty como Experto?
¿Qué otros recursos tengo como Experto Certificado Mighty?
Trabajo en una agencia con varios miembros de equipo. ¿Nuestra agencia puede certificarse o cada miembro debe realizar la formación?
¿Y si no soy aceptado(a)?
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