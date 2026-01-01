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Estrategia + Software
Community Design funciona.
Community Design es el framework detrás de las comunidades más exitosas de Mighty.
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Los Hosts ganan 5.7x más que en otras plataformas
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Community Design es un éxito certificado
¿Qué incluye Community Design?
Configuración. La mayoría de las comunidades fracasan porque se saltan esta parte. Community Design te mostrará la forma más fácil de construir una comunidad por la que la gente pague.
Producto. Community Design te mostrará exactamente qué va dentro de tu membresía o curso. Configúralo bien, y tus miembros crearán valor entre ellos.
Personas. Community Design te mostrará cómo convertir tus contactos en embajadores y reunir a tus primeros 10 miembros fundadores—sin necesidad de audiencia.
Empieza desordenado.
¿Boceto en una servilleta? ¿Idea en la ducha? ¿Corazonada a medio cocer? Con eso basta. AI Cohost lo convertirá en un plan de Community Design personalizado.
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