Sé parte de algo que valga la pena construir
Somos una empresa de alto crecimiento, 100% remota, con más de 150 empleados. El futuro es más interesante juntos, así que súbete a bordo—y vamos allá. 🚀
Nuestra misión es nuestra motivación
Estamos abordando problemas tecnológicos difíciles y retos aún más complejos de experiencia de usuario para inaugurar la era dorada de las comunidades.
Nuestros acuerdos
Creemos en crear y mantener acuerdos entre tú, tus compañeros, tu gerente, tu equipo y la empresa.
Cada uno es responsable como individuo de comunicar lo que necesita para hacer su mejor trabajo con sus gerentes, compañeros y equipos.
Esperamos que las personas tomen riesgos, aprendan tanto de los éxitos como de las decisiones que no resultan.
Respetamos las ideas, no el estatus. Tomamos las mejores ideas de los demás para elevar la calidad de nuestras decisiones colectivas.
Abrazamos el cambio a través de un proceso de observar, orientar, decidir y actuar – repitiendo este ciclo una y otra vez (lo llamamos bucle OODA).
Elegimos la comunicación rápida, abierta y bidireccional para tomar las mejores decisiones más informadas.
Esperamos que cada individuo tome decisiones con aportes e ideas de sus equipos y compañeros (el tomador de decisión es el responsable directo, o DRI).
Con estos acuerdos, buscamos ganar con honor y diversión en equipo.
"Mighty Networks es especial. He seguido mi curiosidad, afrontado proyectos técnicos desafiantes y contribuido al crecimiento de la empresa cada día. He crecido enormemente en poco tiempo y ahora lidero un equipo clave de ingeniería."
No buscamos solo encajar con la cultura, buscamos sumar a la cultura
Para hacernos m�ás listos y fuertes como equipo, no queremos personas que solo encajen en nuestra cultura, queremos personas que sumen a ella. Tu experiencia, perspectiva y antecedentes únicos son fundamentales para nuestro éxito. Estamos aquí para eso.
”Mighty Networks es diferente. Nuestra misión es importante, nuestros clientes son increíbles y este equipo es positivo, solidario y, sobre todo–divertido.”
Vacantes abiertas
Contratamos a personas excepcionales — no por un currículum, sino por las ganas. Aquí es donde estamos creciendo ahora mismo.
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