Cotizaciones a medida para ayuda puntual con Creatividad y Diseño, Crecimiento y embudos, Engagement y Retención, y Precios y Conversión

Gestión diaria de la comunidad, con supervisión de todo nuestro equipo

Reuniones semanales con un estratega de la comunidad senior y un community manager

Hasta 3 propuestas de diseño, revisadas en vivo con un director de arte

Imagen de encabezado de la Página de Destino, más 2 imágenes del cuerpo de la Página de Destino

Colores de la comunidad, logo de la comunidad, encabezado global, imagen principal de la comunidad

Colores de la comunidad, logo de la comunidad, encabezado global, imagen principal de la comunidad

Recursos de marketing — compilación de pantallas de la app para marketing o Páginas de Destino

Vista previa en la tienda de apps para Apple App Store y Google Play Store — hasta 5 imágenes

No se incluye en ningún plan: entrega de correos de marketing, ejecución en redes sociales o gestión de anuncios pagados. ¿Tienes preguntas sobre qué plan es el adecuado para ti? Escríbele a tu contacto de Mighty.