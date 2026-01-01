IA no genérica

IA creada para hacer crecer negocios de comunidad

La mayoría de las plataformas le ponen IA encima para marcar una casilla. Entrenamos AI Cohost con Community Design™ — la estrategia detrás de $650M en ganancias de comunidades. Con 8 años de lo que funciona (y lo que no), AI Cohost no solo responde tus preguntas.Te avisará si estás cobrando de menos. Te dirá cuando tu oferta es demasiado complicada. Compartirá exactamente los embudos de crecimiento que funcionan ahora — y cómo todo esto se aplica a tu idea.