La plataforma de comunidades que da resultados
Comunidad. Cursos. Eventos. $650 millones generados en Mighty durante el último año.
Familia y relaciones
$14.2M
ingresos recurrentes anuales
Una comunidad sobre relaciones creció hasta alcanzar 100,000 miembros con una membresía de Diseño de Comunidades.
Fe y espiritualidad
$230K
ingresos recurrentes anuales
Una membresía para explorar la fe convirtió a 159 mil seguidores en redes sociales en una comunidad próspera, con el 40% de los miembros contribuyendo activamente.
Personas reales.
Estilo de vida y pasatiempos
$8.4M
ingresos recurrentes anuales
Una escuela de bellas artes en línea creció hasta superar los 50,000 estudiantes y generar 152,000 contribuciones al mes.
Salud y bienestar
$2.9M
ingresos recurrentes anuales
Una comunidad de fitness para hombres mayores de 40 años impulsó la actividad en la app móvil un 450% en Mighty.
Resultados reales.
Entretenimiento y clubes de fans
$515K
ingresos recurrentes anuales
La comunidad de fans de un creador de YouTube de contenido de terror alcanzó 1.2 millones de contribuciones y un 93% de retención con tan solo 4,500 miembros.
Emprendimiento
$600K
ingresos recurrentes anuales
Un centro para startups de Washington D. C. escaló hasta $600K en solo 3 meses con membresías por niveles que van de $48/mes a $2,500.
Carrera profesional
$232K
ingresos recurrentes anuales
Una especialista en habla y lenguaje unificó 70 herramientas independientes en una sola plataforma para 13,000 miembros.
Personas reales.
Finanzas
$3M
ingresos recurrentes anuales
Una comunidad de finanzas personales consolidó todo su ecosistema educativo en una sola plataforma y creció hasta superar los 11,000 miembros de pago.
Impacto social
$1.46M
ingresos recurrentes anuales
Una comunidad sin fines de lucro enfocada en la sobriedad dejó Facebook y ahora mantiene activo cada mes al 82% de sus miembros, con voluntarios que dan la bienvenida a cada recién llegado.
Desarrollo personal
$700K
ingresos recurrentes anuales
Un negocio de coaching de vida reunió sus programas de negocios, espiritualidad y nutrición en una sola app, generando más de 20,000 contribuciones al mes.
Resultados reales.
$650 millones
Ganancias de Host durante el último año
$48
precio mensual promedio de membresías vendidas por nuestros Hosts
84%
actividad liderada por miembros vs. 20% en otras plataformas
60%
más actividad de miembros en apps móviles nativas vs. otras plataformas
Crea una comunidad que la gente ame
Llamamos hosts a nuestres clientes, porque no solo creas contenido en Mighty, estás reuniendo personas.La diferencia de Mighty:
Community Design™ nuestro marco estratégico probado que impulsa nuestros productos y la IA.
Apps móviles nativas que no encontrarás en ningún otro lado.
Compromiso del miembro que supera a otras plataformas.
Recibos
Números reales de personas reales.
Crea una comunidad a la que la gente quiera volver
Tus miembros no solo consumen contenido en Mighty. Se conocen entre sí, crean relaciones y regresan cada semana.
Community Design™
La metodología detrás de $650M: tu miembro ideal, temas mensuales, eventos semanales, preguntas diarias. Ahora disponible como AI Cohost ajustado a tus objetivos.
Apps móviles nativas
Apps reales de iOS y Android en las pantallas de inicio de tus miembros. Cámbiate a las Apps de la marca y lleva tu nombre a la App Store con Mighty Pro.
Compromiso del miembro
El 84% de la actividad en Mighty la crean los miembros junto con otros miembros. El 59% de los miembros activos vuelve cada semana.
Respuestas a tus preguntas
Con $650M en resultados de Hosts, esto es lo que está funcionando ahora mismo.
Empieza con un reto de pago, sin la promesa de más.
Cobra de $19 a $49 por un reto de 7 o 30 días con un objetivo que tus miembros pueden lograr. Con solo 10 personas, sabrás si tu idea funciona.
El 91% de nuestres top ganadores empezó así.
Nuestra estrella polar: 1 persona, menos de 1 hora al día.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Concéntrate en tus miembros. La plataforma se encarga del resto.
Sí. La migración es gratis en cualquier plan.
Las comunidades migradas tienen tasas de retención del 81 al 100% en su primer año. Cuando tus miembros finalmente pueden encontrarse, se quedan.
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Sí. La migración es gratis en cualquier plan.
Las comunidades migradas tienen tasas de retención del 81 al 100% en su primer año. Cuando tus miembros finalmente pueden encontrarse, se quedan.
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se requiere tarjeta de crédito
Todo lo que necesitas para lanzar una comunidad o curso de pago
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