Warum Mighty?

Meta hat Workvivo als bevorzugte Migrationsplattform für ihre Workplace-Kund:innen ausgewählt.Im Gegenzug suchte Workvivo nach einem Partner zur Unterstützung von Unternehmen, die mit einer Community-Plattform besser bedient wären.Mighty war ihre erste Wahl. Deshalb bist du jetzt hier 👋.