Binde deine Mitarbeitenden wie nie zuvor ein
Mighty wurde entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, ehrgeizige Ziele und unglaubliche Ergebnisse zu erreichen – gemeinsam. Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Workvivo und heißen Unternehmen willkommen, die von Workplace migrieren.
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Für Community (Gemeinschaft) gebaut, nicht nur für Kommunikation
Wenn Sie möchten, dass sich Ihre Mitarbeiter:innen wirklich miteinander austauschen – und nicht nur Ihre Ankündigungen lesen –, könnte das Ihr neues Zuhause sein.
Für Community (Gemeinschaft) gebaut, nicht nur für Kommunikation
Wenn Sie möchten, dass sich Ihre Mitarbeiter:innen wirklich miteinander austauschen – und nicht nur Ihre Ankündigungen lesen –, könnte das Ihr neues Zuhause sein.
Erstelle eine Wissensbibliothek für Mitarbeitende
Onboarding-Dokumente? Video-Schulungen? Halte sie in einem Kursbereich organisiert und verfolge den Fortschritt deiner Mitarbeitenden darin. Du kannst sie sogar zu den Inhalten abfragen.
Kurze Chats für effizientes Remote-Arbeiten
Warum auf eine Antwort per E-Mail warten, wenn du einfach auf das 👍 im Chat achten kannst? Du kannst mehrere Chat-Kanäle für die Kommunikation in Echtzeit erstellen.
Kurze Chats für effizientes Remote-Arbeiten
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Verfügbar im Web, auf iOS und Android
Deine Mitarbeiter können sich ganz einfach von unterwegs über die Mighty-App austauschen. Oder möchtest du deine eigene Markenapp? Starte einen Chat mit uns über Mighty Pro.
Warum Mighty?
Meta hat Workvivo als bevorzugte Migrationsplattform für ihre Workplace-Kund:innen ausgewählt.Im Gegenzug suchte Workvivo nach einem Partner zur Unterstützung von Unternehmen, die mit einer Community-Plattform besser bedient wären.Mighty war ihre erste Wahl. Deshalb bist du jetzt hier 👋.
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Starten Sie eine kostenlose 14-Tage-Testversion, um Mighty zu entdecken – keine Kreditkarte erforderlich.
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