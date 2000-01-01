Wachse 4x schneller mit eigenen gebrandeten Apps
Die Zahlen von Mighty Pro sprechen für sich. Ihre Mitglieder werden es auch tun.
Marken-Apps
Kurse
1080p-Livestreaming
Community
Zahlungen
Wir sind von $10.000 MRR pro Monat auf $50.000 gestiegen, nachdem wir zu Mighty Pro gewechselt sind.
Profitrechner
Werde Mitglied im $250k-Launch-Club
Eigene gebrandete Apps lassen sich besser vermarkten, bewerben, finden und teilen. Es ist ein Premium-Erlebnis, das sich auszahlt.
Ihr Umsatzpotenzial
$490,000
Jahresumsatz von 500 Mitgliedern zu $48/Monat*
Mighty Pro Basic
$17,000/Jahr
Eigene gebrandete native Mobile-Apps
App-Design-Audits und wöchentliche Performance-Updates
Kostenlose Migration
*Ein Mighty Pro Plan generiert durchschnittlich $490.000/Jahr. Dies ist ein repräsentatives Angebot. Keine Erfolgsgarantie.
Mighty Pro hat für uns hervorragend funktioniert. Wenn Sie Angst vor dem Wechsel haben – es lohnt sich auf jeden Fall.
Stell dir vor, du sagst: "Lade meine App herunter"
Dieser eine Satz könnte die Richtung Ihres Geschäfts verändern. Fragen Sie die Mighty Pro Hosts, bei denen sich die Kündigungsrate halbiert und 90 % der Mitglieder eingebunden sind.
Kurse & Challenges
Ergänze deine Inhalte mit großartigen Community-Features, um für deine Mitglieder ein überzeugendes Erlebnis zu schaffen.
Livestreaming
Mit 1080p-Qualität siehst du großartig aus. Und wenn der Stream endet, können deine Mitglieder direkt in der Community weitermachen.
Coaching & Workshops
Von 1:1 Coaching zu Gruppenerlebnissen wechseln, die einfacher durchzuführen sind und bessere Ergebnisse bringen. Dann kannst du 1:1 zu einem Premiumpreis anbieten.
Leistungsstarke Profile
Profilfelder geben dir tiefere Einblicke in deine Mitglieder und deren Bedürfnisse. Danach stellt unsere people magic KI automatisch die Verbindungen her.
Pläne & Zahlungen
Es gibt einen Grund, warum Mighty mehr $1M-Communities als jede andere Plattform hat. Verkaufen Sie Einzel-Erlebnisse, Abonnements, Promo-Codes, Ratenzahlungen und mehr.
Interaktionen und Reaktivierungen automatisieren
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Deine Marke ist mehr als ein Gruppenchat
Kompromisslos deine Vision umsetzen – diese Unternehmer:innen, Coaches, Creator & Unternehmen haben Mighty gewählt und nie zurückgeblickt.
Wenn du diese Zahlen nicht hast – das könntest du sein
Diese Mighty Pro Hosts haben alle verschiedene Geschichten – mit einer gemeinsamen Aussage: „Ich wünschte, ich hätte es früher gemacht.“
The Luckiest Club
Nach der Migration von einer anderen Plattform zu Mighty Pro gab es einen sechsstelligen Umsatzanstieg und die aktiven monatlichen Mitglieder stiegen um 92 %.
ManTalks Alliance
Mitglieder stiegen nach Upgrade auf Mighty Pro aus dem Business Plan innerhalb von 90 Tagen um 47 % – mit höherem Engagement.
Biblical Mastery Academy
Sahen, dass neue Mitglieder im Jahr nach dem Upgrade vom Growth Plan zu Mighty Pro um 272 % und aktive Mitglieder um 147 % wuchsen.