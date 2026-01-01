Mighty Partner-Programm
Verwandeln Sie Communitys in Chancen
Generiere passives, wiederkehrendes Einkommen als Mighty-Partner und erhalte branchenführende Provisionen, während du Creators hilfst, die Plattform zu entdecken, mit der sie florierende, profitable Communities aufbauen.
Baue mit den Besten
Erhalte 30 % lebenslange Provisionen für jede Empfehlung – plus exklusive Vorteile, frühzeitigen Zugang zu neuen Funktionen und werde Teil einer Community von Top-Verdienern, die mit Community richtig Umsatz machen.
Unbegrenzter Umsatz auf Lebenszeit
Verdiene 30 % Provision für jede Person, die du zu Mighty weiterempfiehlst – und verdiene so lange weiter, wie sie bleibt. Keine Obergrenzen. Keine Limits. Kein Ablaufdatum. Eine Empfehlung kann dir jahrelang Geld einbringen.
Partner-Netzwerkzugang
Vernetze dich mit Top-Creators und Agenturen, die mit Mighty zusammenarbeiten. Teile Strategien, feiere Erfolge und lerne von Menschen, die mit Mighty durch ihre Empfehlungen gutes Geld verdienen.
Fertige Kampagnen
Beim Marketing haben wir die Arbeit für dich übernommen. Sichere dir Social Post Swipe Files, E-Mail-Vorlagen und auffällige Grafiken, die wirklich konvertieren. Kopiere, füge ein und verdiene!
High-Growth-Produkt
Mehr Creators bauen $1M+ Communities auf Mighty auf als irgendwo sonst. Wir fügen kontinuierlich neue Funktionen hinzu (und verbessern bestehende), damit Sie noch einfacher Empfehlungen aussprechen und verdienen können.
Exklusive VIP-Vorteile
Von gebrandetem Partner-Merch bis zu einzigartigen Rabatten für deine Zielgruppe – unsere Partner erhalten Zugang zu zahlreichen exklusiven Vorteilen, die nicht allen offenstehen.
Gestalten Sie die Zukunft von Mighty
Als Partner zählt deine Stimme & dein Feedback formt, was wir als Nächstes bauen. Als Partner siehst du neue Features als Erste:r und hilfst uns zu entscheiden, was oberste Priorität bekommt.
Warum mit Mighty zusammenarbeiten?
Deshalb verdienen Mighty-Partner mehr und haben weniger Stress:
Mighty Partner-Programm
Other Affiliate Programs
Verdienstpotenzial
30 % lebenslange Provisionen, die nie verfallen. Keine Obergrenzen oder Limits. Eine gute Empfehlung kann dir jahrelang Geld einbringen.
Einmalige 120 $-Auszahlungen oder geringe 10 % Provision mit jährlichen Deckelungen. Schwer zu verkraften und noch schwerer zu skalieren.
Plattform-Exzellenz
Du teilst die Plattform, die mehr $1M-Communities ermöglicht als jede andere. Deine Empfehlungen werden es dir danken.
Einfache Plattformen mit begrenzten Funktionen, wenig bis keine Innovation und hoher Abwanderung. Deine Empfehlungen haben Schwierigkeiten beim Wachsen und wechseln oft die Plattform.
Community & Support
Aktive Partner-Community mit Training, Peer-Einblicken und direktem Zugang zu unserem Team. Du bekommst die Unterstützung, die du für deinen Erfolg brauchst.
Geisterstadt-Communities ohne Support. Du bist auf dich allein gestellt – das erschwert stabile Affiliate-Einnahmen.
Marketing leicht gemacht
Wir stellen Vorlagen, Swipe-Dateien und Grafiken bereit, die sofort mit deinem Publikum geteilt werden können. Konzentriere dich auf Hilfe für andere, überlasse das Marketing Mighty.
Du bekommst einen Affiliate-Link mit generischem Video zum Teilen. Die Hauptarbeit bleibt bei dir.
Partner-Vorteile
Früher Zugang zu neuen Features, exklusive Geschenke, Rabatte und mehr. Du wirst als der Partner behandelt, der du bist.
Allgemeine Affiliate-Portale mit veralteten Ressourcen und keinem persönlichen Kontakt. Du bist nur eine Nummer im System.
Wie sieht Partnerschaft aus?
Hier ist dein Fahrplan als Mighty-Partner zum Erfolg:
Reiche unten deine Bewerbung ein, und wir prüfen sie so schnell wie möglich. In 10 Tagen oder weniger teilen wir dir mit, dass du dabei bist. Dann kannst du sofort mit dem Verdienen beginnen.
Verdienen ist einfach. Teile einfach deinen einzigartigen Checkout-Link mit deinem Publikum, um 30 % lebenslange Provision auf jede vermittelte Person zu erhalten. Keine Obergrenze.
Mit unbegrenzter lebenslanger Provision kannst du allein durch Empfehlungen eine profitable Einnahmequelle schaffen. Eine gute Empfehlung kann sich jahrelang auszahlen.
Erhalte Zugriff auf Ressourcen, Trainings und fertige Marketingmaterialien – mit direktem Zugang zu unserem Team.
Vernetze dich, arbeite zusammen und tausche Strategien mit Top-Affiliates, Agenturen und Branchenberater:innen in unserer exklusiven Partner-Community aus.
Bereit für eine Partnerschaft mit Mighty?
Um loszulegen, füllen Sie bitte die Bewerbung aus.
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten auf Ihre Fragen zu Mighty Partners
Wer kann Mighty Partner werden?
Wie lange ist das Zeitfenster für Empfehlungsprovisionen?
Wie kann ich meine Empfehlungen und Provisionen für vermittelte Verkäufe verfolgen?
Was ist, wenn ich Fragen habe oder Unterstützung benötige?
Worin unterscheidet sich das vom Mighty Expert Certification?
Was sind die Geschäftsbedingungen des Programms?
Gibt es Schulungsmaterialien?
Kann ich über soziale Medien, E-Mail oder Anzeigen werben?
Mighty bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase. Wie kann ich eine Provision verdienen, sobald bezahlt wird?
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14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.