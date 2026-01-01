Migration
Nicht alle Community-Plattformen sind gleich
Wir haben die Vorher-Nachher-Geschichten, die es beweisen.Der Wechsel zu Mighty beginnt mit einem tiefen Verständnis deines Business – und nicht damit, dich an Dritte abzuschieben. Dann stimmen wir uns über die richtigen nächsten Schritte ab, um dich in kürzester Zeit starten zu lassen.
Als Nr. 1 Community-Plattform bei G2 bewertet
Was kannst du zu Mighty migrieren?
Wir helfen dir zu entscheiden, welche Teile deines Business du übernehmen möchtest – und wo du neu starten willst.
Mitglieder
Wir legen Profile für deine Mitglieder an; sie müssen diese nur noch akzeptieren und ein neues Passwort setzen.
Inhalt
Wir übertragen deine bestehende Struktur und Inhalte zu Mighty und bringen alles in dein neues Zuhause.
Kurse
Video-, Text- oder Audiokurse – wir haben sie alle migriert. Du erhältst unbegrenzten Kursspeicher bei Mighty.
Zahlungen
Wir können Abos, Ratenzahlungen und Einzelkäufe exakt abbilden. Ebenso helfen wir beim Einbinden eines externen Warenkorbs.
Du bist nur eine Entscheidung von einem ganz anderen Unternehmen entfernt
Mighty ist die einzige Plattform mit people magic. Und people magic macht den großen Unterschied.
So arbeiten wir zusammen
Wenn du eine Migration beantragst, fragen wir im Voraus einige Infos ab. Warum? Damit ab dann alles individuell für dein Business und deine Ziele abgestimmt ist.
Entdeckung
Buche ein Gespräch mit unserem Team, um deine Migration zu besprechen
Wir zeigen eine Demo, du hast die Gelegenheit Fragen zu stellen und mehr über die Möglichkeiten zu erfahren. Bei Interesse an einer eigenen gebrandeten App erstellen wir sogar einen Prototyp für dich.
Zeitplan + Launch
Wir gestalten für dich und deine Mitglieder die einfachste, stressfreieste Migration
Du sagst Ja – und wir legen los. Wir planen rückwärts ab deinem perfekten Launch-Date. Unterwegs gibt es Abstimmungen mit unserem Design- und Launch-Team.
Zeitplan + Launch
Wir gestalten für dich und deine Mitglieder die einfachste, stressfreieste Migration
Du sagst Ja – und wir legen los. Wir planen rückwärts ab deinem perfekten Launch-Date. Unterwegs gibt es Abstimmungen mit unserem Design- und Launch-Team.
Kontinuierliche Unterstützung
Wir bereiten alles für neues Wachstum vor
Mit jedem Mighty-Tarif erhalten Sie Zugang zu Frameworks und Insights, um das nächste Level zu erreichen. Mit Mighty Pro nutzen Sie unser Mitgliederprogramm, exklusive Tools und Support für (Re-)Launch und Wachstum.
Wir geben dein Geschäft nicht an Dritte ab
Wir haben eigene Teams, Tools und Prozesse im Haus. So läuft eine typische Migration ab – und falls du etwas Individuelles brauchst, gehen wir gerne darauf ein.
Wir exportieren deine Inhalte und Mitglieder und ordnen deine Zahlungen zu.
Unsere Fans lieben die Tatsache, dass wir Inhalte, Mitglieder und Zahlungen nahtlos in eine neue Community auf Mighty umziehen, indem wir diese Arbeit für dich übernehmen.
Wir exportieren deine Inhalte und Mitglieder und ordnen deine Zahlungen zu.
Unsere Fans lieben die Tatsache, dass wir Inhalte, Mitglieder und Zahlungen nahtlos in eine neue Community auf Mighty umziehen, indem wir diese Arbeit für dich übernehmen.
Gemeinsam gestalten wir deine optimale Einrichtung, Struktur & dein Business
Bei Mighty beginnen wir damit, deine aktuelle Konfiguration zu übernehmen. Dann zeigen wir dir, was NUR auf Mighty möglich ist, und entwerfen gemeinsam ein optimales Setup mit exklusiven Funktionen.
Gemeinsam gestalten wir deine optimale Einrichtung, Struktur & dein Business
Bei Mighty beginnen wir damit, deine aktuelle Konfiguration zu übernehmen. Dann zeigen wir dir, was NUR auf Mighty möglich ist, und entwerfen gemeinsam ein optimales Setup mit exklusiven Funktionen.
Mitglieder beanspruchen ihr Profil
Und deine Mitglieder? Für sie wird eine Profilseite eingerichtet – sie müssen nur noch ihr Passwort wählen, um sie zu übernehmen.
Mitglieder beanspruchen ihr Profil
Und deine Mitglieder? Für sie wird eine Profilseite eingerichtet – sie müssen nur noch ihr Passwort wählen, um sie zu übernehmen.
Wir greifen auf eine bewährte Strategie zurück, um den Wechsel abzuschließen
Wir haben Tausende Kurse, Communities und Challenges wie deine verschoben. Wir haben das erprobte Konzept, damit auch deine aktiven zahlenden Mitglieder mit wechseln.
Wir greifen auf eine bewährte Strategie zurück, um den Wechsel abzuschließen
Wir haben Tausende Kurse, Communities und Challenges wie deine verschoben. Wir haben das erprobte Konzept, damit auch deine aktiven zahlenden Mitglieder mit wechseln.
"Ich wünschte, ich wäre früher gewechselt."
Warte nicht, um dein Content, deine Community und dein Selbstbewusstsein zu verbessern.
Was könnte Mighty für dein Business bedeuten?
Wir haben Tausende Mitglieder und Millionen Dollar von diesen Plattformen migriert – sag uns, wo du stehst, und wir zeigen dir genau deine nächsten Schritte.
Häufig gestellte Fragen
Warum wechseln Menschen von anderen Plattformen zu Mighty?
Wie lange dauert ein Migrationsprozess in der Regel?
Was kostet der Migrationsprozess?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Zahlungen zu Mighty verschieben möchte. Gibt es Optionen?
Ich möchte beim Wechsel zu Mighty einige Dinge ändern. Können Sie helfen?
Wie verwalten Sie die Sicherheit meiner Mitgliederdaten? Und meiner Daten?
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14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.