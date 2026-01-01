Mighty vs. Circle
$650 Mio. Host-Einnahmen im letzten Jahr. Circle? $250 Mio.Mighty wurde entwickelt, um dir Wirkung und Umsatz zu bringen. Circle wurde entwickelt, um "komplett" auszusehen.
Mighty erzielt überlegene Ergebnisse
Echte Communities. Echte Beziehungen. Echter Umsatz. Echte Ergebnisse.
Wie Mighty überlegene Ergebnisse liefert
Warum Circle-Communitys schlechter abschneiden
Mighty hat im letzten Jahr $650 Mio. an Community-Einnahmen ermöglicht. Mehr als 2x so viel, wie Circle meldet. Wenn Creator von Circle zu Mighty wechseln, sehen wir leider immer wieder die gleichen 3 Fehler.
Zu wenig verlangen
Circle fehlt die Strategie, die Daten oder der Support, um seinen Creatorn eine korrekte Preisgestaltung zu ermöglichen.Bei Mighty liegt der Durchschnittspreis einer kostenpflichtigen Community bei $48/Monat oder $500+/Jahr. Deshalb haben unsere Hosts im vergangenen Jahr $650 Mio. verdient.
Zugang verkaufen, nicht Beziehungen
Circle ist darauf ausgelegt, Zugang zu Inhalten zu bieten. Mighty ist für Mitglied-zu-Mitglied-Beziehungen gebaut.Wir können mit 93% Genauigkeit vorhersagen, ob eine Community erfolgreich wird, basierend auf diesen Beziehungen. Deshalb gibt es bei Mighty 84% mitgliedergeführte Aktivität vs. 20% bei Circle.
Mit Komplexität bauen
Circles Oberfläche verlangt anfangs Komplexität und verursacht später Kosten. Du brauchst mehr Spaces – und Circle berechnet für jeden einzelnen.Mighty ist so gebaut, dass du einfach starten und mit Power und Flexibilität mehrere Angebote skalieren kannst – ohne Wachstum oder Umsatz einzubüßen.
Die Ergebnisse auf Mighty sprechen für sich.
$650 Mio
Host-Einnahmen vs. $250M auf Circle
84 %
Mitglied-geführte Aktivität vs. Circles 20 %
59%
von Mitgliedern kehren wöchentlich zurück, Circle meldet keine Daten
80%
Jährliche Umsatzbindung, Circle meldet keine Daten
Mighty entwickelt überlegene Software
Mighty vs. Circle Mobile Apps
Mighty veröffentlicht wöchentlich App-Updates. Circle nicht.
Bei Mighty finden über 60% aller Aktivitäten mobil statt. Circle bietet dir einen Web-Wrapper. Mighty gibt dir echte iOS- und Android-Apps direkt auf den Homescreens deiner Mitglieder. Das ist der Unterschied zwischen einem Lesezeichen und einer Gewohnheit.
Mighty veröffentlicht wöchentliche Updates
Mighty liefert wöchentliche Updates für unsere primären Mighty iOS- und Android-Apps sowie die Markenapps von Mighty Pro.
Circle nicht
Circle veröffentlicht etwa 12 Updates pro Jahr für die Haupt-App. Für CirclePlus haben einige Communities seit über einem Jahr kein App-Update erhalten.
Mighty vs. Circle: Entwicklungs-Geschwindigkeit
Mighty hat 2025 über 111 Funktionen ausgeliefert
Wöchentliche App-Updates und 111 neue Features dieses Jahr – alles konzentriert auf das, was Engagement, Wachstum und Umsatz wirklich antreibt.
Vertrau nicht nur auf unser Wort
Was bekommst du durch überlegene Software? Mitglieder, die sie lieben
Mighty richtet die Preise nach deinem Umsatz, Circle nach ihrem
Circle berechnet pro Raum und optimiert auf ihr eigenes Wachstum. Mighty optimiert auf deins. Vergleiche einfach 2 ähnliche Pläne auf Circle und Mighty. Wer hat den Vorteil? Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Preis
$199/Monat
$179/Monat
Mighty spart dir $240/Jahr
Workflows
20/Monat
Unbegrenzt
Mighty unbegrenzt
Stapelaktionen
20/Monat
Unbegrenzt
Mighty unbegrenzt
Spaces
30
Unbegrenzt
Mighty unbegrenzt
Livestreamstunden
15
30
Mighty 2x mehr
Mighty löst die schwierigsten Probleme im Bereich Community
Mighty sorgt für echtes Engagement, Wachstum und Auszahlungen für deine Arbeit.
Circle entwickelt Features, um Häkchen zu setzen. Mighty entwickelt für echte Ergebnisse. Deshalb wachsen 78% der Mighty Communitys durch die Mundpropaganda der Mitglieder – und nicht durch noch mehr E-Mail-Marketing. Deshalb wechseln Hosts nach dem Umstieg auf Mighty von 80% Churn zu 80% Retention. Deshalb verdienen Mighty Hosts $650 Mio., während Circle Hosts nur auf $250 Mio. kommen.Um Ergebnisse wie bei Mighty zu erzielen, braucht es eine Mission zur Lösung der schwierigsten Community-Probleme.Circle fügt Funktionen hinzu. Mighty erzielt Ergebnisse.
Überlegene Ergebnisse. Überlegene Software. Eine Vision für das, was als Nächstes kommt.
Mighty hilft dir nicht nur beim Aufbau einer Community. Wir helfen dir dabei, ein florierendes Business aufzubauen.Die Plattform, die $650 Mio. an Host-Einnahmen generiert. Eine Strategie, die auf 8 Jahren exklusiver Daten basiert. Die Vision, die schwierigsten Probleme von Communitys zu lösen.Wir würden uns freuen, dich auf Mighty zu haben.
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