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Circle entwickelt Features, um Häkchen zu setzen. Mighty entwickelt für echte Ergebnisse. Deshalb wachsen 78% der Mighty Communitys durch die Mundpropaganda der Mitglieder – und nicht durch noch mehr E-Mail-Marketing. Deshalb wechseln Hosts nach dem Umstieg auf Mighty von 80% Churn zu 80% Retention. Deshalb verdienen Mighty Hosts $650 Mio., während Circle Hosts nur auf $250 Mio. kommen.Um Ergebnisse wie bei Mighty zu erzielen, braucht es eine Mission zur Lösung der schwierigsten Community-Probleme.Circle fügt Funktionen hinzu. Mighty erzielt Ergebnisse.