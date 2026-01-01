Dein Newsletter braucht einen nächsten Schritt
Gib deinem Publikum ein Zuhause mit Community, Kursen und Events. Mighty macht es einfach – wir sind die einzige Community-Plattform mit nativer Kit-Integration.
Nahtlose Synchronisation mit Kit
Du kannst deine Mitglieder und Tags mit Kit synchronisieren und Inhalte sowie Profile von Mitgliedern aus deiner Community auf Mighty in deine E-Mails ziehen.
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Deine Idee verdient mehr als ein Postfach
Events, Kurse, Challenges, Gruppen-Chats – gemeinsame Tattoos? Es können verrückte und wundervolle Dinge passieren, wenn du deine Abonnenten zu Mitgliedern machst.
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Was ist 300 % profitabler (und 100 % spaßiger)?
48 $/Monat ist der Durchschnittspreis für eine Mitgliedschaft auf Mighty, verglichen mit 11 $/Monat für einen bezahlten Newsletter.Gleiches Publikum. Größerer Impact. Bessere Stimmung.
Es macht Spaß, schnell das Terrain zu testen
Erzähle uns einfach ein wenig über deine Abonnenten, und wir helfen dir dabei, die Grundlagen für dich aufzubauen.Von dort aus kannst du es anpassen und deinen Kit-Account einbinden. Kein eigener Code oder Entwickler erforderlich.
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