Greifen Sie auf Strategie und fortlaufende Unterstützung zurück
Finde einen zertifizierten Mighty-Expert:in
Ob Neustart deiner Community oder Skalierung: Diese Expert:innen helfen bei Strategie, Implementierung, Marketing und Management. Sie sind unabhängig, aber alle vorgestellten Expert:innen haben eine Live-Schulung mit dem Mighty-Team absolviert.
Nach Service filtern
Community-Strategie
Kurs-Erstellung
Technischer Betrieb
Marketing & Launch
Community-Setup
Fortlaufendes Community Management
Wachstum & Bindung
Unsicher, welcher Service der richtige ist?
Community-Strategie
Egal ob du überlegst, eine Community zu gründen, oder deine Strategie überdenken möchtest – Mighty Certified Experts unterstützen dich bei Konzeption, Monetarisierung, Betriebsverständnis, Testing, Mitgliedsinterviews und mehr.
Kurs-Erstellung
Für alle, die Kurse starten oder bestehende Kurse optimieren möchten: Zertifizierte Expert:innen helfen bei Kurs- und Inhaltsstrategie, Aufbau und allem dazwischen!
Technischer Betrieb
Du bist die Visionär:in, aber nicht technisch? Oder du willst einfach Unterstützung oder eine zweite Meinung? Dann ist dieser Service ideal für dich. Technische Umsetzung beinhaltet Integrationen (z.B. Live-Events, CRM/E-Mail/andere Plattformen), Tech-Stack-Beratung, Zahlungsplattformen einrichten und mehr!
Marketing & Launch
Marketing- und Launch-Services beinhalten eine breite Palette von Marketing-Support, um Ihr Business zu starten und wachsen zu lassen. Dazu zählen E-Mail-Marketing, SMS-Support, SEO, bezahlte Anzeigen, organische Wachstumsstrategien, Markenstimme, Landingpage oder Website-Strategie und vieles mehr!
Community-Setup
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Fortlaufendes Community Management
Sie suchen Unterstützung bei der Community-Verwaltung? Laufende Community-Management-Services sind für Hosts gedacht, die dauerhafte Unterstützung wünschen. Begrüßen Sie mehr Zeit für sich selbst!
Wachstum & Bindung
Deine Community erzielt nicht die gewünschten Ergebnisse? Oder willst du auf das nächste Level wachsen? Wachstums- und Bindungsservices unterstützen dich bei Optimierung, Analytics, Engagement-/Bindungsstrategien und Rekrutierung neuer Mitglieder.
Interesse, Mighty Certified Expert zu werden?
Bewirb dich noch heute, um auf die Warteliste für zukünftige Live-Trainings zu kommen.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.