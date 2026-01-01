Zertifiziert werden
Werde Mighty Certified Expert
Community-Aufbau ist das Geschäft der Zukunft.Dieses umfassende Präsenz-Zertifizierungsprogramm ist deine Chance, praktische Fähigkeiten aufzubauen und die Kunst und Wissenschaft des Community Design™ zu meistern.
Live-Training-Event
Flexible Trainingsmöglichkeiten
Wir hosten unser Live-Präsenztraining ein paar Mal im Jahr. (Unser erstes Event war vom 4. bis 5. Juni in Minneapolis.)Bewerbe dich jetzt, um auf die Liste für die nächste Gelegenheit zu kommen.
Beherrschen Sie erweiterte Plattformfunktionen und Optimierungsstrategien
Erfahren Sie bewährte Community-Building-Frameworks
Netzwerke mit anderen Profis und dem Mighty-Team
Erfülle deine Zertifizierungsanforderungen vor Ort
Lernen Sie, wie Sie Ihr Beratungsunternehmen starten oder ausbauen können
Live-Training-Event
Flexible Trainingsmöglichkeiten
Wir hosten unser Live-Präsenztraining ein paar Mal im Jahr. (Unser erstes Event war vom 4. bis 5. Juni in Minneapolis.)Bewerbe dich jetzt, um auf die Liste für die nächste Gelegenheit zu kommen.
Beherrschen Sie erweiterte Plattformfunktionen und Optimierungsstrategien
Erfahren Sie bewährte Community-Building-Frameworks
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Erfülle deine Zertifizierungsanforderungen vor Ort
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Deine Expert:innen
Lernen Sie vom Team hinter den meisten $1M+ Communities
Dein Zertifizierungsweg
Der Weg zur Mighty Certified Expert-Ausbildung umfasst umfassende digitale und persönliche Trainings, damit du sowohl tiefgehendes Plattformwissen als auch erprobte Geschäftsstrategien sowie dauerhaften Zugang zur Expert:innen-Community erhältst.
Mighty Platform Mastery
Bevor wir uns live treffen, kannst du die Plattform von Grund auf kennenlernen.Digital Product TrainingLege mit unserem A-bis-Z-Produkt-Kurs los, der digital und asynchron stattfindet. Du wirst einige Quiz absolvieren, um dein Wissen zu testen.Capstone-Projekt startenSobald du das Training abgeschlossen hast, beginnst du mit deinem Abschlussprojekt, um dein neues Wissen und deine Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen.Lerne andere Expert:innen kennenTriff dich mit anderen Experten in der Expert Community und lerne deine Kohorte vor dem Präsenztraining kennen.
Präsenztraining-Curriculum
Gemeinsam erarbeiten wir fortgeschrittene Community- und Geschäftsstrategien.
Lerne bewährte Frameworks für den Aufbau engagierter, profitabler Communities, die Mitglieder immer wieder zurückbringen. Meistere die Psychologie der Community-Bindung und erfahre, wie du nachhaltige Monetarisierungsmodelle entwickelst.
Erfahre, wie du die KI-Tools von Mighty und anderen nutzen kannst, um rund um die Uhr Community-Design, Strategiehilfe und die vier Prinzipien für eine großartige Community zu meistern.
Blicke hinter die Kulissen einiger unserer erfolgreichsten Communities und erfahre, wie wir sie eingerichtet und optimiert haben.
Gehe mit einer Vision für die Zukunft auf Mighty und mit dem Vertrauen, dass deine Kund:innen schon heute – und auch morgen – eine außergewöhnliche Plattform haben.
Nach erfolgreicher Zertifizierung
Die Unterstützung und die Chancen gehen auch nach dem ersten Training weiter.
Du erhältst Zugang zu einer geheimen Gruppe in der Mighty Community, ausschließlich für Mighty Certified Professionals. Dort bleibst du informiert, kannst Erfolge und Herausforderungen teilen sowie neue Features testen.
Wir stellen deine Expertise und deinen Hintergrund auf unserer Mighty Certified Experts-Webseite vor – so finden dich Menschen schnell. Wir senden dir auch Empfehlungen zu.
Du erhältst einen Affiliate-Link und die Chance, Provisionen für neue Hosts zu verdienen, die du auf unsere Plattform, zu Events und Trainings bringst.
Du erhältst Zugang zu einer geheimen Gruppe in der Mighty Community, ausschließlich für Mighty Certified Professionals. Dort bleibst du informiert, kannst Erfolge und Herausforderungen teilen sowie neue Features testen.
Wir stellen deine Expertise und deinen Hintergrund auf unserer Mighty Certified Experts-Webseite vor – so finden dich Menschen schnell. Wir senden dir auch Empfehlungen zu.
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Wer sollte sich bewerben?
Verwandeln Sie Ihr Wissen in ein florierendes Beratungs-Business und helfen Sie anderen, $1M+ Communities auf Mighty aufzubauen.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
Interesse, Mighty Certified Expert zu werden?
Bewirb dich noch heute, um auf die Warteliste für zukünftige Live-Trainings zu kommen.
Häufig gestellte Fragen
Was kostet es, Mighty Certified Expert zu werden?
Kann ich als Experte belohnt werden, wenn ich Kunden an Mighty verweise?
Welche anderen Ressourcen stehen mir als Mighty Certified Expert zur Verfügung?
Ich arbeite für eine Agentur mit mehreren Teammitgliedern. Kann unsere Agentur zertifiziert werden oder muss jedes Teammitglied die Schulung durchlaufen?
Was ist, wenn ich nicht angenommen werde?
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