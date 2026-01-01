Mighty Platform Mastery

Bevor wir uns live treffen, kannst du die Plattform von Grund auf kennenlernen.Digital Product TrainingLege mit unserem A-bis-Z-Produkt-Kurs los, der digital und asynchron stattfindet. Du wirst einige Quiz absolvieren, um dein Wissen zu testen.Capstone-Projekt startenSobald du das Training abgeschlossen hast, beginnst du mit deinem Abschlussprojekt, um dein neues Wissen und deine Fähigkeiten in die Praxis umzusetzen.Lerne andere Expert:innen kennenTriff dich mit anderen Experten in der Expert Community und lerne deine Kohorte vor dem Präsenztraining kennen.