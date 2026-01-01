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Strategie trifft Software
Community Design funktioniert.
Community Design ist das Framework hinter den erfolgreichsten Communities von Mighty.
$650 Mio. Community-Umsatz im letzten Jahr
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84% der Aktivitäten finden als Mitglied-zu-Mitglied statt
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Was steckt in Community Design?
Setup. Die meisten Communities scheitern, weil sie diesen Teil überspringen. Community Design zeigt dir den absolut einfachsten Weg, eine Community aufzubauen, für die Leute bezahlen möchten.
Produkt. Community Design zeigt dir ganz genau, was in deine Mitgliedschaft oder deinen Kurs gehört. Richtig aufgesetzt, schaffen deine Mitglieder den Wert füreinander.
Menschen. Community Design zeigt dir, wie du deine Kontakte in Botschafter verwandelst und deine ersten 10 Gründungsmitglieder zusammenbringst – kein Publikum erforderlich.
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