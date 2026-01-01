Sei Teil von etwas, das sich zu bauen lohnt
Wir sind ein vollständig remote und wachstumsstarkes Unternehmen mit über 150 Mitarbeiter:innen. Die Zukunft ist gemeinsam spannender – also steig ein und los geht’s! 🚀
Unsere Mission ist unser Antrieb
Wir lösen schwierige technische sowie noch kompliziertere Nutzererfahrungs-Herausforderungen, um das goldene Zeitalter der Communities einzuläuten.
Unsere Vereinbarungen
Wir glauben daran, Vereinbarungen zwischen dir, deinen Kolleg:innen, deiner Führungskraft, deinem Team und dem Unternehmen zu treffen und einzuhalten.
Jede:r von uns ist persönlich dafür verantwortlich, den eigenen Bedarf für beste Arbeit klar gegenüber Führungskräften, Kolleg:innen und Teams zu kommunizieren.
Wir erwarten, dass Menschen Risiken eingehen und sowohl aus Erfolgen als auch aus fehlgeschlagenen Entscheidungen lernen.
Wir respektieren Ideen, nicht Status. Wir sammeln die besten Ideen voneinander, um die Qualität unserer gemeinsamen Entscheidungen zu erhöhen.
Wir nehmen Veränderungen an, indem wir beobachten, uns orientieren, entscheiden und handeln – diesen Zyklus (OODA-Loop) wiederholen wir fortlaufend.
Wir setzen auf schnelle, offene und beidseitige Kommunikation, um die besten und fundiertesten Entscheidungen zu treffen.
Wir erwarten von Einzelpersonen, Entscheidungen unter Einbezug ihrer Teams, Gruppen und Kolleg:innen zu treffen (die oder der Entscheidende ist dabei die direkt verantwortliche Person, DRI).
Mit diesen Vereinbarungen wollen wir als Team ehrenvoll und mit Spaß gewinnen.
"Mighty Networks ist etwas Besonderes. Ich bin meiner Neugier gefolgt, habe herausfordernde technische Projekte bewältigt und jeden Tag zum Wachstum des Unternehmens beigetragen. Ich bin in kurzer Zeit enorm gewachsen und leite jetzt ein zentrales Engineering-Team."
Wir suchen nicht nur nach „Culture Fit“, sondern nach echten Ergänzungen
Um als Team klüger und stärker zu werden, wollen wir nicht einfach Menschen, die gut in unsere Kultur passen, sondern Leute, die sie bereichern. Dein einzigartiger Hintergrund, deine Perspektive und Erfahrung sind entscheidend für unseren Erfolg. Wir freuen uns darauf.
”Mighty Networks ist anders. Unsere Mission ist wichtig, unsere Kunden sind fantastisch und dieses Team ist positiv, unterstützend und vor allem eins: es macht Spaß.”
Offene Stellen
Wir stellen außergewöhnliche Menschen ein – nicht für einen Lebenslauf, sondern für den Drive. Hier wachsen wir aktuell.
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14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.