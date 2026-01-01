Community Design ist unsere KI
KI-Cohost
Personalisierte Strategie und Setup für jede Phase. Keine generische KI – eine Perspektive, die $650 Mio. an Ergebnissen erzielt hat.
Keine generische KI
KI, um Community-Businesses voranzubringen
Die meisten Plattformen klatschen KI einfach drauf, um ein Häkchen zu setzen. Wir haben den AI Cohost auf Community Design™ trainiert – der Strategie hinter $650 Mio. an Community-Einnahmen. Trainiert mit 8 Jahren Erfahrung darüber, was funktioniert (und was nicht), beantwortet der AI Cohost nicht einfach nur deine Fragen.Sie sagt euch freundlich, wenn ihr zu günstig seid. Sie hebt hervor, wenn euer Angebot zu kompliziert ist. Sie teilt mit euch die aktuell funktionierenden Wachstums-Funnels – und wie das alles auf eure Idee anwendbar ist.
Eine Community für berufstätige Menschen in der Lebensmitte erreichte in 30 Tagen ein Beitragswachstum von 73,7 %, mit Angeboten ab nur 25 $/Monat auf Mighty.
Eine Glaubensgemeinschaft junger Frauen erreichte eine 100%-Aktivitätsrate bei Mitgliedern und 48.900 $ ARR, indem sie Inspiration jeden Tag in persönliche Entwicklung verwandelte – alles auf Mighty.
Eine Community für gehörlose Nachrichten startete im März und erreichte 2.567 Mitglieder mit 34.000 $ ARR in weniger als einem Monat bei Mighty.
Eure Bühne. Eure Strategie.
AI Cohost passt sich an
Was ihr bei 500 $/Monat braucht, ist nicht das, was ihr bei 50.000 $ braucht. AI Cohost stimmt alles auf euren Plan ab.
Starter
Holt euch die ersten 10 Mitglieder in 30 Tagen. AI Cohost unterstützt euch beim Erstellen eures Angebots, beim Finden eurer Kontakte und dabei, mit einem attraktiven Angebot zu starten.
Momentum
Automate what's working or migrate without losing momentum. AI Cohost walks you through integrations, workflows, and migration playbooks.
Path to Pro
Verdoppelt euren Umsatz mit den richtigen Funnels. AI Cohost hilft euch, Challenges, Summits, Blitzverkäufe und Empfehlungsprogramme durchzuführen – und dabei Komplexität und Fehler zu vermeiden.
Ergebnisse garantieren
Wenn du mehr als nur einen AI Cohost willst. Dedizierte Strategen, die für Ergebnisse in Höhe von $650 Mio. gesorgt haben, plus Markenapps, die 59% wöchentlich aktive Mitglieder generieren – nimm die Abkürzung zu den besten Ergebnissen.
Eine Motorrad-Community erzielte 258.000 $ ARR, nachdem sie Navigation, Onboarding und wöchentliche Beiträge verbesserte – und so 10.000 neue Beiträge in nur einem Monat bei Mighty ermöglichte.
AI Cohost wurde mit Community Design trainiert
Strategie trifft Setup
AI Cohost macht zwei Dinge: Er hilft dir, einen Community Design™ Plan für deine spezifische Idee zu personalisieren – und hilft dir dann, deine Community auf Mighty einzurichten, um sie umzusetzen.
Community Design™
Wie starte ich eine kostenpflichtige Community?
Die meisten versuchen zuerst, eine Audience aufzubauen – das ist der falsche Weg. AI Cohost zeigt euch, wie ihr in euren Kontakten die ersten 10 zahlenden Mitglieder findet.
Wie kann ich meine bestehenden Programme auf eine neue Plattform umziehen?
Frischt euer Angebot auf und gebt einen Bonus für den Umzug dazu. AI Cohost plant die Übertragung abgestimmt auf eure Zielgruppe und Ziele.
Was sollte ich verlangen?
48 $/Monat ist der Durchschnitt auf Mighty. AI Cohost hilft euch, den passenden Preis für euer Angebot und eure Mitglieder zu finden.
Wie wachse ich schneller?
Challenges, Summits und Blitzverkäufe funktionieren zurzeit hervorragend. AI Cohost zeigt euch die Funnels, die zu eurer Phase passen.
Stellt euch vor, diese Fragen werden mit Plattformdaten und einer besonderen Perspektive beantwortet – nicht mit generischen Tipps.
Plattform-Einrichtung
Wie sollte ich meine Räume einrichten?
Weniger, als ihr denkt. AI Cohost plant das Setup basierend auf euren Angeboten und wie Mitglieder sich darin bewegen.
Aktivitätenfeed oder Chat?
Feed für Inhalte, Chat für Echtzeit. AI Cohost empfiehlt das Setup je nachdem, wie eure Mitglieder sich am besten verbinden.
What workflows should I set up?
Onboarding, Anerkennung, Bindung – in dieser Reihenfolge. AI Cohost priorisiert die wichtigsten für eure Phase.
Wie lege ich mehrere Angebote und Zielgruppen an?
Eigene Seiten, eigene Aktionen, eigene Zielgruppen. AI Cohost hilft euch dabei, sie zu staffeln, damit sie sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen.
Stellt euch vor, ihr trefft Entscheidungen basierend auf echten Erfolgen – und schon bald übernehmen Agenten die Umsetzung für euch.
Hosts, die einen Community Design-Plan abschließen, erreichen dreimal häufiger 500 $ pro Monat in den ersten 90 Tagen.
Eine Community rund um Tapping und Emotional Freedom Techniques erreichte 1,45 Mio. $ ARR mit über 6.000 Mitgliedern, die auf Mighty lernen, wie man Stress reduziert.
A real estate education community passed $542K ARR on Mighty after adding workflows they didn't have on Circle.
Eine Jura-Lerncommunity ist von 22.000 auf 82.000 Mitglieder gewachsen und erreichte 167.000 $ ARR – mit 98 % mobiler Interaktion bei Mighty.
Ein Vorgeschmack auf das, was euch erwartet
Chat mit Cohost
Eine Vorschau auf die Strategie- und Setup-Entscheidungen, die euch drinnen erwarten.
Community Design™
Euer großer Zweck. Eure Preisgestaltung. Eure Monatsthemen. Euer Launch-Plan. Strategie-Fragen aus einer einzigartigen Perspektive beantwortet.
Plattform-Einrichtung
Your spaces. Your workflows. Your landing page. Your member journey. Setup decisions based on what's working.
Eine deutschsprachige Eltern-Community erreichte 2,15 Mio. $ ARR in nur 2 Jahren, indem sie mit AI Co-Host wöchentliche Challenges für ihre Mitglieder auf Mighty erstellte.
Erhaltet in wenigen Minuten eine individuelle Strategie.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.