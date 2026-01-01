Beginnen Sie mit einer kostenpflichtigen Challenge – ohne das Versprechen auf mehr.

Verlangen Sie 19–49 $ für eine 7- oder 30-tägige Challenge, bei der Ihre Mitglieder ein gemeinsames Ziel erreichen können. Mit nur 10 Personen wissen Sie, ob Ihre Idee funktioniert.

91 % unserer Top-Verdiener haben so angefangen.