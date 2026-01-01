Die Community-Plattform, die hält, was sie verspricht
Community. Kurse. Events. $650 Mio. wurden im vergangenen Jahr auf Mighty verdient.
Familie & Beziehungen
14,2 Mio. $
ARR
Eine Beziehungs-Community wuchs mit einer Community Design-Mitgliedschaft auf 100.000 Mitglieder.
Glaube & Spiritualität
$230K
ARR
Eine Mitgliedschaft zur Glaubensfindung verwandelte 159K Social-Media-Follower in eine florierende Community, in der sich 40% der Mitglieder aktiv einbringen.
Echte Menschen.
Lifestyle & Hobbys
8,4 Mio. $
ARR
Eine Online-Kunstschule wuchs auf über 50.000 Lernende an und generierte 152.000 Beiträge pro Monat.
Gesundheit & Wellness
2,9 Mio. $
ARR
Eine Fitness-Community für Männer über 40 verzeichnete auf Mighty einen Boost der mobilen App-Aktivität um 450%.
Echte Ergebnisse.
Unterhaltung & Fanclubs
$515K
ARR
Die Fan-Community eines Horror-YouTube-Creators erreichte 1,2 Millionen Beiträge und eine Bindungsrate von 93% bei nur 4.500 Mitgliedern.
Unternehmertum
$600K
ARR
Ein Startup-Hub in DC skalierte in nur 3 Monaten auf $600K mit gestuften Mitgliedschaften von 48 $/Monat bis 2.500 $.
Karriere
$232K
ARR
Eine Logopädin vereinte 70 verschiedene Tools in einer einzigen Plattform für 13.000 Mitglieder.
Echte Menschen.
Finanzen
3 Mio. $
ARR
Eine Personal-Finance-Community konsolidierte ihr gesamtes Bildungs-Ökosystem auf einer Plattform und wuchs auf über 11.000 zahlende Mitglieder.
Soziale Wirkung
1,46 Mio. $
ARR
Eine gemeinn�ützige Nüchternheits-Community verließ Facebook und hält nun 82% der Mitglieder monatlich aktiv, wobei Freiwillige jeden Neuzugang willkommen heißen.
Persönliche Entwicklung
$700K
ARR
Ein Life-Coaching-Unternehmen vereinte seine Business-, Spiritualitäts- und Ernährungsprogramme in einer App und generiert damit über 20.000 Beiträge pro Monat.
Echte Ergebnisse.
$650 Mio
Host-Einnahmen im vergangenen Jahr
$48
Ø-Monatspreis von Mitgliedschaften, verkauft durch unsere Hosts
84 %
Mitglied-geführte Aktivität vs. 20 % bei anderen Plattformen
60 %
Mehr Mitglieder-Aktivität auf nativen Mobile-Apps vs. andere Plattformen
Baue eine Community auf, die die Menschen lieben
Wir nennen unsere Kunden Hosts – denn Sie erstellen auf Mighty nicht nur Inhalte, sondern bringen Menschen zusammen.Der Mighty-Unterschied:
Community Design™ — unser bewährtes Strategie-Framework, das unser Produkt und die KI antreibt.
Native Mobile-Apps, die Sie sonst nirgendwo finden.
Mitglieder-Engagement, das andere Plattformen in den Schatten stellt.
Belege
Echte Zahlen von echten Menschen.
Baue eine Community auf, in die Menschen gerne zurückkehren
Deine Mitglieder konsumieren nicht nur Inhalte auf Mighty. Sie lernen sich kennen, bauen Beziehungen auf und kehren jede Woche zurück.
Community Design™
Das Framework hinter $650 Mio.: dein ideales Mitglied, monatliche Themen, wöchentliche Events, tägliche Fragen. Jetzt als AI Cohost verfügbar, perfekt auf deine Ziele abgestimmt.
Native mobile Apps
Echte iOS- und Android-Apps auf den Homescreens deiner Mitglieder. Mach ein Upgrade auf Markenapps und platziere deinen Namen im App Store mit Mighty Pro.
Mitgliedsengagement
84% der Aktivitäten auf Mighty werden von Mitgliedern mit anderen Mitgliedern erstellt. 59% der aktiven Mitglieder kehren wöchentlich zurück.
Deine Fragen beantwortet
Mit $650 Mio. an Host-Ergebnissen: Hier ist das, was aktuell wirklich funktioniert.
Beginnen Sie mit einer kostenpflichtigen Challenge – ohne das Versprechen auf mehr.
Verlangen Sie 19–49 $ für eine 7- oder 30-tägige Challenge, bei der Ihre Mitglieder ein gemeinsames Ziel erreichen können. Mit nur 10 Personen wissen Sie, ob Ihre Idee funktioniert.
91 % unserer Top-Verdiener haben so angefangen.
Unser Nordstern: 1 Person, weniger als 1 Stunde pro Tag.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Du konzentrierst dich auf deine Mitglieder. Die Plattform erledigt den Rest.
Ja. Die Migration ist in jedem Plan kostenlos.
Migrierte Communities erreichen im ersten Jahr eine Bindungsrate von 81–100 %. Wenn sich Ihre Mitglieder endlich finden können, bleiben sie.
Beginnen Sie mit einer kostenpflichtigen Challenge – ohne das Versprechen auf mehr.
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Unser Nordstern: 1 Person, weniger als 1 Stunde pro Tag.
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Ja. Die Migration ist in jedem Plan kostenlos.
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Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich
Alles, was Sie brauchen, um eine bezahlte Community oder einen Kurs zu starten
KI-Cohost, der Ihnen hilft, ein Angebot im Wert von 48 $/Monat zu erstellen
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