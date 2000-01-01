Agende sua demonstração para ONGs
Obtenha impacto que doadores não podem ignorar
Transforme programas dispersos em resultados mensuráveis que garantem recursos sustentáveis
Acesse frameworks comprovados que fazem ONGs como a sua aumentarem o engajamento em 70% e alcançarem 86% de retenção de membros
Passei um trimestre inteiro pesquisando plataformas e quando encontramos o Mighty Pro, foi o encaixe perfeito para nossa ONG.
Deixe nossos especialistas em organizações sem fins lucrativos mostrarem o que é possível
Usaremos essas informações para adaptar nossa conversa aos objetivos e prioridades atuais da sua organização
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Transformamos a comunidade de 54.000 membros em uma real mudança nas políticas de diabetes em todo o país. Os aplicativos foram essenciais.
Com seus próprios apps, você está no controle.
Junte-se a 1.436 ONGs que escolheram apps personalizados e análises robustas, pois doadores investem no que podem ver e medir.
Apps Personalizados
Programas
Eventos
Comunidade
Doações
Oferecemos treinamentos para organizações de 1.000 membros por meio de hubs regionais que só são possíveis com a Mighty.
Calculadora de Oportunidades de Financiamento
Calcule seu novo potencial de financiamento
Veja quanto mais recursos você pode garantir com métricas comprovadas do engajamento comunitário que doadores compreendem e investem.
Potencial de Financiamento Adicional
$202,000
Financiamento adicional de 500 pessoas atendidas*
Pessoas Atendidas
$
Valor Anual
Mighty Pro Essential
$48,000/ano*
Seus próprios aplicativos móveis nativos com sua marca
Acesse nossos Estrategistas de Comunidade e a Equipe de Lançamento
Estratégia personalizada de Community Design™ e de oferta
*Os Planos Mighty Pro geram em média $490.000/ano. Esta é uma oferta representativa. Não há garantia de resultados.
As diretrizes personalizadas que podemos criar no Mighty Pro nos permitem abordar temas complexos que fóruns jurídicos tradicionais não suportavam.
Engajamento poderoso para ampliar o impacto
A YWCA integrou 9.000 membros em iniciativas nacionais em menos de uma semana usando sequências automatizadas de boas-vindas e checklists personalizados. A Hope Chicago alcançou 86% de retenção com lembretes automáticos e notificações de eventos.
Mighty Insights™ - Análises que impulsionam investimentos
A Sullivan Foundation usou Mighty Insights™ para apoiar US$ 17,2 milhões em bolsas de estudo - as métricas exatas que fazem financiadores dizerem sim.
O Mais Alto Nível de Segurança Possível
Quando a Positive Energy Workplace conseguiu uma doação Fortune 10, chamou a conformidade SOC2 da Mighty de 'vale cada centavo da nossa licença'.
Confiado por organizações que não podem falhar
"Não abra mão da sua visão—esses empreendedores, coaches, criadores e empresas escolheram o Mighty e não se arrependeram."
Classificado em 1º lugar pelo G2
Nós mantemos essa posição há mais de 3 anos. As avaliações comprovam isso literalmente — a Mighty é sua parceira mais confiável.
Results that speak louder than good intentions alone
Transforme programas dispersos em impacto financiável como YWCA, Sullivan Foundation, Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago e outras 1.436 organizações que veem resultados incríveis no Mighty.
YWCA
Eles integraram 9.000 membros em desafios nacionais e locais no Mighty Pro em menos de uma semana.
Sullivan Foundation
Eles já concederam mais de US$ 17,2 milhões em bolsas e apoiam alunos, ex-alunos e o conselho pelo app Mighty Pro.
Love One Ambassadors
Esse grupo movido por missão, que transforma vidas de crianças e famílias em Uganda, tem uma taxa de 93% de membros ativos mensalmente no Mighty Pro.
Connect Health Tech
Da Universidade de Cambridge, esta organização hospeda mais de 40 comunidades lideradas por membros dentro dos apps Mighty Pro.
Benevity
Essa ONG teve aumento de 70% em contribuições e engajamento ao migrar para o Mighty Pro.
Hope Chicago
Focados em criar acesso igualitário à educação superior, têm uma taxa de 86% de membros ativos mensais no Mighty Pro.
Tornaremos a migração para a Mighty Pro indolor para sua equipe sem fins lucrativos
Sua equipe já está sobrecarregada. Nós cuidamos da migração para o Mighty Pro, assim sua equipe pode focar no que realmente importa - sua missão.
Descoberta
Acabe com a exaustão tecnológica em sua equipe
Vamos mapear exatamente quanto tempo e dinheiro você pode economizar centralizando plataformas dispersas em seus próprios apps de marca, conectando tudo a resultados e campanhas em nosso exclusivo Acelerador para ONGs.
Cronograma + Lançamento
Migração sem estresse garantida
Nossos especialistas vão trabalhar com você para migrar tudo—membros, conteúdo, dados—enquanto você continua atendendo sua comunidade. Sem interrupção. Sem perda de dados. Sem sobrecarga para equipe tentando entender novos sistemas sem suporte.
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Suporte Contínuo
Criado para sustentabilidade de ONGs
Pelo nosso acelerador focado em ONGs, sua equipe vai utilizar frameworks e insights que reduzem o trabalho e aumentam o impacto mensurável. Além disso, preços exclusivos garantem recursos enterprise sem custo enterprise.
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Sua missão merece uma plataforma que funcione
Enquanto voc�ê gerencia plataformas dispersas, outras ONGs usam apps de marca e análises da Mighty para conquistar milhões. Veja a diferença em 30 minutos.
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