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$500M depois: O futuro do Mighty Pro
28 de julho de 2026 @ 10:00 AM Pacífico
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Mais de 600 INCRÍVEIS Mighty Pro Hosts. $500M em ganhos anuais de Host em toda a Mighty.
Coaches, autores, podcasters, criadores, marcas, empresas, comunidades religiosas, organizações sem fins lucrativos.Nós vimos o que funciona. E o que não funciona. E aprendemos o que realmente é preciso para construir uma comunidade próspera em seus próprios apps de marca, coisas que você não aprenderia de nenhuma outra forma.Na terça-feira, 28 de julho, às 10h PT, junte-se à CEO e Fundadora da Mighty, Gina Bianchini, e ao Diretor de Engenharia do Mighty Pro, Grady Rudolph, para uma visão honesta de tudo que $500M em ganhos de Host nos ensinaram — e para onde estamos levando o Mighty Pro neste outono.
Ao se inscrever, você aceita receber nossos e-mails sobre o evento, replays e outras novidades. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
O evento começa em:
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Nossos Palestrantes
Gina Bianchini é cofundadora e CEO da Mighty, a plataforma de comunidade que gerou mais de $500M para seus Hosts em 2025.Grady Rudolph, Diretor da Pro Engineering — a pessoa cujo trabalho você teria que replicar se tentasse construir isso por conta própria.
Gina Bianchini
CEO e Cofundadora, Mighty
Grady Rudolph
Diretor da Pro Engineering
Garanta Seu Ingresso Grátis
Aqui está o que vamos abordar:
3 lições de mais de 600 INCRÍVEIS Mighty Pro Hosts e $500M em ganhos de Host.
O que lançamos este ano: APIs, melhorias em apps nativos e muito mais.
Uma prévia do que vem por aí neste outono.
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