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Genereer impact die donateurs niet kunnen negeren
Verander verspreide programma's in meetbare resultaten die duurzame financiering opleveren
Krijg toegang tot bewezen frameworks waarmee non-profits zoals die van jou 70% meer betrokkenheid realiseren en 86% ledengroei behouden
Ik heb een heel kwartaal platformen onderzocht en toen we Mighty Pro vonden, was het de perfecte match voor onze non-profit.
Laat onze non-profit specialisten zien wat er mogelijk is
We gebruiken deze informatie om ons gesprek af te stemmen op de doelstellingen en prioriteiten van je organisatie
I'm buying for my business
I'm researching for my company
I'm a consultant
We hebben onze krachtige community van 54.000 leden omgezet naar echte verandering in diabetesbeleid in het hele land. De apps zijn essentieel geweest.
Met je eigen apps heb jij de controle.
Word lid van 1.436 non-profits die kiezen voor branded apps en geavanceerde analytics, omdat donateurs geven voor wat ze kunnen zien en meten.
Gemerkt als apps
Programma's
Evenementen
Community
Donaties
We geven training aan 1.000 ledenorganisaties via regionale hubs, mogelijk gemaakt door Mighty.
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Bereken je nieuwe financieringspotentieel
Bekijk hoeveel meer financiering je kunt krijgen met bewezen community engagement metrics die donateurs begrijpen en waarin ze investeren.
Extra financieringspotentieel
$202,000
Extra financiering van 500 geholpen personen*
Geholpen personen
$
Jaarlijks bedrag
Mighty Pro Essential
$48,000/jaar*
Je eigen native mobiele apps met branding
Toegang tot onze Community-strategen en het Launch Team
Gepersonaliseerde Community Design™- en aanbodstrategie
*Mighty Pro-plannen genereren gemiddeld $490.000/jaar. Dit is een representatief aanbod. Geen garantie op resultaten.
De aangepaste richtlijnen die we op Mighty Pro kunnen maken, laten ons complexe onderwerpen aanpakken die traditionele juridische fora niet aankonden.
Krachtige Betrokkenheid om Impact te Schalen
YWCA onboardde 9.000 leden in nationale initiatieven in minder dan een week via geautomatiseerde welkomstsequenties en aangepaste checklists. Hope Chicago realiseerde 86% retentie dankzij automatische herinneringen en evenementenmeldingen.
Mighty Insights™ - Analyses die financiering ondersteunen
Sullivan Foundation gebruikte Mighty Insights™ ter ondersteuning van $17,2 miljoen aan studiebeurzen - de exacte metrics die financiers doen instemmen.
Het Hoogste Mogelijke Beveiligingsniveau
Toen Positive Energy Workplace een donatie kreeg van een Fortune 10-bedrijf, noemden ze Mighty’s SOC2-compliance ‘meer dan de licentiekosten waard’.
Vertrouwd door organisaties die niet mogen falen
Compromitteer niet op je visie—deze ondernemers, coaches, makers en bedrijven kozen voor Mighty en hebben daar nooit spijt van gehad.
Gekozen als #1 door G2
We bekleden die positie al 3+ jaar. De reviews liegen er letterlijk niet om – Mighty is jouw meest betrouwbare partner.
Results that speak louder than good intentions alone
Verander verspreide programma's in financierbare impact zoals YWCA, Sullivan Foundation, Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago, en 1.436 andere organisaties die fenomenale resultaten boeken op Mighty.
YWCA
Ze onboarden 9.000 leden in hun nationale en lokale uitdagingen op Mighty Pro in minder dan een week.
Sullivan Foundation
Ze hebben meer dan $17,2 miljoen aan beurzen toegekend en ondersteunen studenten, alumni en hun bestuur via hun Mighty Pro-app.
Love One Ambassadors
Deze missiegedreven groep die het leven van kinderen en gezinnen in Oeganda transformeert, heeft een 93% maandelijks actief ledenpercentage op Mighty Pro.
Connect Health Tech
Vanuit de Universiteit van Cambridge organiseert deze organisatie meer dan 40 door leden geleide communities binnen hun Mighty Pro apps.
Benevity
Deze non-profit zag een stijging van 70% in bijdragen en betrokkenheid zodra ze overstapten naar Mighty Pro.
Hope Chicago
Gefocust op het creëren van gelijke toegang tot hoger onderwijs, met een 86% maandelijks actief ledentarief op Mighty Pro.
We maken de overstap naar Mighty Pro moeiteloos voor je non-profitteam
Je team is nu al overbelast. Wij regelen de migratie naar Mighty Pro zodat jouw team zich kan richten op wat er echt toe doet: jouw missie.
Ontdekking
Voorkom tech-burnout in je team
We brengen precies in kaart hoeveel tijd en geld je kunt besparen door losse platforms te stroomlijnen naar je eigen apps met branding, gekoppeld aan resultaat en fondsenwervend verhaal in onze exclusieve Non-Profit Accelerator.
Tijdlijn + lancering
Migratie zonder stress gegarandeerd
Onze specialisten werken met jou samen om alles te migreren—leden, content, data—terwijl jij je community blijft bedienen. Geen downtime. Geen dataverlies. Geen personeelsburn-out bij het uitvogelen van nieuwe systemen zonder support.
Tijdlijn + lancering
Migratie zonder stress gegarandeerd
Onze specialisten werken met jou samen om alles te migreren—leden, content, data—terwijl jij je community blijft bedienen. Geen downtime. Geen dataverlies. Geen personeelsburn-out bij het uitvogelen van nieuwe systemen zonder support.
Doorlopende ondersteuning
Gebouwd voor non-profit duurzaamheid
Met onze toegewijde Non-Profit Accelerator kan je team frameworks en inzichten benutten die de werkdruk verlagen en de meetbare impact verhogen. Bovendien zorgt exclusieve non-profit prijsstelling ervoor dat je enterprise-functies krijgt zonder enterprise-kosten.
Spreek met een non-profit specialist
Jouw missie verdient een platform dat werkt
Terwijl jij worstelt met verschillende platforms, gebruiken andere non-profits de branded apps en analyses van Mighty om miljoenen binnen te halen. Zie het verschil in 30 minuten.
We berekenen je financieringskansen
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