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Utilizzeremo queste informazioni per adattare la nostra conversazione agli obiettivi e alle priorità attuali della tua organizzazione
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Abbiamo trasformato la nostra community di 54.000 membri in un vero cambiamento nazionale sulle politiche per il diabete. Le app sono state fondamentali.
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Strategia Community Design™ e offerta personalizzata
*I Piani Mighty Pro generano una media di $490.000/anno. Questa è un'offerta rappresentativa. Nessuna garanzia di risultati.
Le linee guida personalizzate che possiamo creare su Mighty Pro ci permettono di affrontare temi complessi che i forum legali tradizionali non riuscivano a gestire.
Coinvolgimento potente per ampliare l'impatto
YWCA ha inserito 9.000 membri in iniziative nazionali in meno di una settimana utilizzando sequenze di benvenuto automatiche e checklist personalizzate. Hope Chicago ha raggiunto l’86% di retention grazie a reminder automatici e notifiche eventi.
Mighty Insights™ - Analisi che alimentano la crescita
La Sullivan Foundation ha utilizzato Mighty Insights™ per sostenere 17.2M$ in borse di studio - le metriche esatte che fanno dire sì ai finanziatori.
Il massimo livello di sicurezza possibile
Quando Positive Energy Workplace ha ottenuto una donazione da una Fortune 10, hanno definito la compliance SOC2 di Mighty 'assolutamente valsa la nostra licenza'.
Fidato da organizzazioni che non possono permettersi di fallire
Non scendere a compromessi con la tua visione—questi imprenditori, coach, creatori e aziende hanno scelto Mighty e non sono più tornati indietro.
Classificato N°1 da G2
Manteniamo questa posizione da più di 3 anni. Le recensioni parlano letteralmente da sole: Mighty è il tuo partner più affidabile.
Results that speak louder than good intentions alone
Trasforma programmi dispersi in impatti finanziabili come YWCA, Sullivan Foundation, Love One Ambassadors, Connect Health Tech, Benevity, Hope Chicago e altre 1.436 organizzazioni che stanno ottenendo risultati fenomenali su Mighty.
YWCA
Hanno onboardato 9.000 membri nelle loro challenge nazionali e locali su Mighty Pro in meno di una settimana.
Sullivan Foundation
Hanno assegnato oltre 17,2M$ in borse di studio e supportato studenti, alumni e board tramite la loro app Mighty Pro.
Ambasciatori Love One
Questo gruppo a impatto sociale che trasforma le vite di bambini e famiglie in Uganda ha una percentuale di membri attivi mensili del 93% su Mighty Pro.
Connect Health Tech
Dall’Università di Cambridge, questa organizzazione ospita oltre 40 community guidate dai membri nelle loro app Mighty Pro.
Benevity
Questa organizzazione non-profit ha visto un aumento del 70% nelle donazioni e nell'engagement dopo il passaggio a Mighty Pro.
Hope Chicago
Focalizzati sulla creazione di un accesso equo all’istruzione superiore, hanno un tasso dell’86% di membri attivi mensili su Mighty Pro.
Renderemo il passaggio a Mighty Pro indolore per il tuo team non profit
Il tuo staff è già sovraccarico. Gestiamo noi la migrazione su Mighty Pro così il tuo team si concentra su ciò che conta davvero: la tua missione.
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Migrazione senza stress garantita
I nostri specialisti lavoreranno con te per migrare tutto—membri, contenuti, dati—mentre continui a servire la tua community. Nessun downtime. Nessuna perdita di dati. Nessuno stress allo staff nel dover imparare nuovi sistemi senza supporto.
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Attraverso il nostro Non-Profit Accelerator dedicato, il tuo team sfrutterà framework e insight che riducono il carico di lavoro aumentando però l'impatto misurabile. Inoltre, il pricing esclusivo per non-profit ti garantisce funzionalità enterprise senza i costi di un enterprise.
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