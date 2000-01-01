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Oltre 600 FANTASTICI Mighty Pro Host. $500M di guadagni annuali degli Host su Mighty.
Coach, autori, podcaster, creator, brand, aziende, comunità religiose, non-profit.Abbiamo visto cosa funziona. Abbiamo visto cosa non funziona. E abbiamo imparato tante cose su cosa serve davvero per costruire una community fiorente sulle tue app brandizzate, concetti che non potresti imparare in nessun altro modo.Il martedì 28 luglio alle 10.00 PT, unisciti alla CEO e fondatrice di Mighty Gina Bianchini e al direttore dell'Engineering di Mighty Pro Grady Rudolph per un'analisi sincera su cosa ci hanno insegnato $500M di guadagni degli Host e su dove porteremo Mighty Pro questo autunno.
Iscrivendoti, accetti di ricevere le nostre email sull'evento, i replay e altre chicche. Puoi annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
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I nostri speaker
Gina Bianchini è la co-fondatrice e CEO di Mighty, la piattaforma per community che ha generato oltre $500M per i suoi Host nel 2025.Grady Rudolph, Director of Pro Engineering — la persona di cui dovresti replicare il lavoro se provassi a svilupparla per conto tuo.
Gina Bianchini
CEO e co-fondatrice, Mighty
Grady Rudolph
Direttore Pro Engineering
Ottieni il tuo biglietto gratis
Ecco di cosa parleremo:
3 lezioni da oltre 600 FANTASTICI Mighty Pro Host e $500M di guadagni per gli Host.
Le novità che abbiamo lanciato quest'anno: API, miglioramenti alle app native e molto altro.
Un'anteprima di cosa arriverà questo autunno.
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